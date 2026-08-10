Καιρός τύπου «Hot Dry Windy» και την Τρίτη με 38άρια και 7 μποφόρ – Οι 13 επικίνδυνες περιοχές για φωτιά

Σε αυξημένη επιφυλακή για εκδήλωση φωτιάς είναι και αύριο (11.08.2026) η χώρα καθώς ο καιρός θα παρουσιάσει συνθήκες «Hot-Dry-Windy». Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα φτάνοντας έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με την ξηρασία, δημιουργούν εκρηκτικό «κοκτέιλ» εκτοξεύοντας στα ύψη τον κίνδυνο για φωτιές.

Για αύριο, σύμφωνα με την ομάδα Flame, θα επικρατήσουν ισχυροί άνεμοι που θα ξεπεράσουν τοπικά τα 65 χλμ την ώρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Οι περιοχές που βρίσκονται στο «κόκκινο» για φωτιές είναι Αττική, νότια Βοιωτία, κεντρική και νότια Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κύθηρα και κατά τόπους Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, Ροδόπη, Έβρο και Σάμο.

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Σε Αχαΐα, Ηλεία, Ροδόπη και Έβρο, θα επικρατούν έντονες ξηροθερμικές συνθήκες.

Αναλυτικά η ΕΜΥ προβλέπει 7 μποφόρ στο Αιγαίο και θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου, φτάνοντας έως και τους 38.

Την Τετάρτη οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι έως 7 μποφόρ, με την θερμοκρασία να κινείται στα ίδια επίπεδα.

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Δείτε σε ποιες περιοχές θα πνέουν ισχυροί οι άνεμοι:

Την Πέμπτη θα ξεκινήσει σταδιακή και μικρή πτώση της θερμοκρασίας αν και αναμένεται νέα ενίσχυση των ανέμων.

Σε ποιες περιοχές υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για φωτιά:

Σε πορτοκαλί συναγερμό για φωτιά Αττική, Πελοπόννησος και άλλες 3 περιφέρειες

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Τρίτη 11 Αυγούστου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Ο καιρός σήμερα

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα δυτικά και βόρεια κυρίως ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 36 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Έως 35 βαθμούς Κελσίου.



Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.



Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα βόρεια ορεινά και στα ορεινά την Ηπείρου πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.



Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά και νότια μέχρι αργά το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.



Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και στις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.



Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα βόρεια τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη 11.08.2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου στα βόρεια είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 Κελσίου και στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.



Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.



Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.



Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.



Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.



Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Πρόγνωση για την Τετάρτη 12.08.2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 13.08.2026

Γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 14.08.2026

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και στην Ήπειρο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Ήπειρο πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.