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Φωτιά στην Ηλεία στην περιοχή Κοττέικα – Σηκώθηκαν 6 αεροσκάφη

Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση που ξεκίνησε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα στην Αχαϊα, Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 (apoixos.gr/EUROKINISSI)
(apoixos.gr/EUROKINISSI)
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Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Κοττέικα Ηλείας το μεσημέρι της Δευτέρας (10.08.2026).

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στην Ηλεία επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Ανδραβιδας – Κυλλήνης.

Σε όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

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