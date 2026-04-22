Τροχαίο στη Λιοσίων: Αποσωληνώθηκε η 16χρονη που παρασύρθηκε από την μηχανή

Ευχάριστα νέα για την 16χρονη που παρασύρθηκε από την μηχανή του 16χρονου Σουδανού στη Λιοσίων. Σήμερα (22.04.2026), μετά από 5 ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ, οι γιατροί προχώρησαν στην αποσωλήνωσή της με την κατάσταση της υγείας της όλο και να βελτιώνεται.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας για την κατάσταση της 16χρονης μετά τα πολλαπλά και βαριά κατάγματα που υπέστη σε όλο το κορμί της από το τροχαίο στην Λιοσίων, εξήγησε πως το κορίτσι αναπνέει κανονικά μόνο του και έχει πλήρη αντίληψη για το τι συμβαίνει γύρω του.

Αν και συνεχίζεται να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, φαίνεται πως μπορεί να κινηθεί κανονικά. Θα παραμείνει και το επόμενο διάστημα στο «ΚΑΤ» ώστε να αντιμετωπιστούν όλες οι βλάβες που της προκλήθηκαν από το τροχαίο.

«Φυσικά υπάρχουν προβλήματα αλλά φαίνεται ότι κέρδισε τη μάχη για τη ζωή», είπε ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Στο μεταξύ, ο 16χρονος Σουδανός οδηγός της μηχανής που κατηγορείται πως παρέσυρε την ανήλικη και την εγκατέλειψε αιμόφυρτη στον δρόμο, αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη.

Είναι αντιμέτωπος με 2 κακουργήματα και ρίχνει την «ευθύνη» για την εγκατάλειψή της στον πανικό που βίωσε μετά την παράσυρση.

Ο δικηγόρος του υποστήριξε πως ο 16χρονος έχει καθαρό ποινικό μητρώο παρά τις πληροφορίες που τον θέλουν να έχει συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία.