Τροχαίο στη Χερσόνησο με νεκρό τουρίστα που διέσχιζε τον δρόμο – Καρέ καρέ η τραγωδία

Τον παρέσυρε φορτηγό που είχε συγκρουστεί με μηχανή
Θανατηφόρο τροχαίο στη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης

Τροχαίο δυστύχημα στη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης το απόγευμα του Σαββάτου (09.08.2025). Ένας τουρίστας περίπου 50 ετών έχασε τη ζωή του, ενώ διέσχιζε τον δρόμο.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε όταν ένα φορτηγό που κινούνταν από τα Μάλια προς τη Χερσόνησο, βρέθηκε ξαφνικά μπροστά στον άτυχο τουρίστα.

Ο οδηγός επιχείρησε να τον αποφύγει, όμως μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, όπου συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα την οποία οδηγούσε, επίσης, τουρίστας.

 

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η βίαιη αυτή αλληλουχία είχε ως αποτέλεσμα ο πεζός να παρασυρθεί και να χάσει τη ζωή του επί τόπου.

Θανατηφόρο τροχαίο στη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης

Στο σημείο έφτασαν αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Τροχαία, όμως οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός.

Θανατηφόρο τροχαίο στη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης

Οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται.

