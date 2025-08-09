Τροχαίο στη Χερσόνησο με νεκρό τουρίστα που διέσχιζε τον δρόμο – Καρέ καρέ η τραγωδία

Τροχαίο δυστύχημα στη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης το απόγευμα του Σαββάτου (09.08.2025). Ένας τουρίστας περίπου 50 ετών έχασε τη ζωή του, ενώ διέσχιζε τον δρόμο.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε όταν ένα φορτηγό που κινούνταν από τα Μάλια προς τη Χερσόνησο, βρέθηκε ξαφνικά μπροστά στον άτυχο τουρίστα.

Ο οδηγός επιχείρησε να τον αποφύγει, όμως μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, όπου συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα την οποία οδηγούσε, επίσης, τουρίστας.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η βίαιη αυτή αλληλουχία είχε ως αποτέλεσμα ο πεζός να παρασυρθεί και να χάσει τη ζωή του επί τόπου.

Στο σημείο έφτασαν αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Τροχαία, όμως οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται.