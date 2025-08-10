Τροχαίο στην Ποσειδώνος: Νεκρός οδηγός που έπαθε ανακοπή και καρφώθηκε σε τούνελ

Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Ποσειδώνος, όταν ένας άνδρας έπαθε ανακοπή και πέθανε την ώρα που οδηγούσε μέσα σε τούνελ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, ο οδηγός ενός αυτοκινήτου έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να ξεφύγει της πορείας του και να καρφωθεί εσωτερικά στο τούνελ της λεωφόρου Ποσειδώνος.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο δεύτερο τούνελ της Λεωφόρου Ποσειδώνος στο ύψος του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομία και ασθενοφόρο που μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν πως ο άνδρας υπέστη ανακοπή.