Τροχαίο στο Παγκράτι: Σε κατάσταση σοκ η ΑμεΑ κόρη της 72χρονης που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη

Η τραγωδία στο Παγκράτι που μία 72χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δεν σταματά στο γεγονός αυτό καθεαυτό. Η τραγωδία συνεχίζεται για την 32χρονη κόρη του θύματος που είδε την μητέρα της να ξεψυχά μπροστά στα μάτια της.

Η μητέρα με την 32χρονη κόρη της που είναι ΑμεΑ, επέστρεφαν από το σούπερ μάρκετ στο Παγκράτι, όταν συνέβη το μοιραίο δυστύχημα. Ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε 84χρονος, με υπερβολική ταχύτητα σύμφωνα με μαρτυρίες, συγκρούστηκε με άλλο όχημα αλλά και με παρκαρισμένα και παρέσυρε την γυναίκα την ώρα που περπατούσε.

Η 32χρονη γυναίκα με αναπηρία, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Αρχικά, μετά το δυστύχημα, είχε μεταφερθεί στο τοπικό Α.Τ. και γίνονταν προσπάθειες για να βρεθεί κάποια δομή φιλοξενίας καθώς μετά τον θάνατο της μητέρας της έμεινε ολομόναχη στον κόσμο. Πριν από λίγα χρόνια, έμεινε ορφανή από πατέρα και όλο το βάρος της φροντίδας της είχε αναλάβει η άτυχη 72χρονη.

Οι γιατροί παρέχουν ειδική φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη στην 32χρονη που έχει μεταφερθεί στο Αιγινήτειο, έτσι ώστε να την βοηθήσουν να διαχειριστεί αυτή τη δύσκολη στιγμή της ζωής της.

Είχε προκαλέσει τροχαίο ατύχημα ο ηλικιωμένος και προσπάθησε να ξεφύγει

Σύμφωνα με μάρτυρα ο ηλικιωμένος οδηγός, είχε προκαλέσει μικροφθορές σε άλλο όχημα στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει και αυτός φέρεται να ήταν ο λόγος της τρελής πορείας του.

Μια νεαρή γυναίκα και ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου που γρατζούνισε ο 84χρονος, περιέγραψε στο newsit.gr πως ο ηλικιωμένος προσπάθησε αρχικά να ξεπαρκάρει το αυτοκίνητό του από δρόμο στα Παγκράτι, αλλά κατέληξε να της γρατζουνίσει το όχημα. Ωστόσο, ο ηλικιωμένος αντί να σταματήσει για να καταγραφεί η ζημιά, ανέπτυξε ταχύτητα για να γλιτώσει και λίγο μετά παραβίασε την προτεραιότητα προκαλώντας το τροχαίο δυστύχημα.

Ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι

Δύο συλλήψεις έφερε το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα με θύμα την 72χρονη πεζή στο Παγκράτι. Πέρα από τον 84χρονο που κατηγορείται πως παραβίασε την προτεραιότητα με αποτέλεσμα να προκληθεί η θανατηφόρα σύγκρουση, οι αρχές πέρασαν χειροπέδες και στον 57χρονο οδηγό του άλλου αυτοκινήτου, του οποίου ο προφυλακτήρας ξεκόλλησε και καταπλάκωσε το θύμα.

Και οι 2 κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Μετά την απολογία τους για το τροχαίο δυστύχημα στο Παγκράτι όπου πέθανε ακαριαία η 72χρονη ενώ περπάταγε με την κόρη της, αφέθηκαν ελεύθεροι.