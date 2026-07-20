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Τροχαίο στον Άγιο Παντελεήμονα: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με πατίνι – Στο νοσοκομείο 17χρονος με τραύμα στο κεφάλι

Σύμφωνα με πληροφορίες το πατίνι βγήκε από την οδό Αχαρνών και έπεσε επάνω στο αυτοκίνητο
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Το σημείο του τροχαίου με το πατίνι
Κλαούντιο Σούμπασι
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Ακόμα ένα τροχαίο ατύχημα με πατίνι σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα (20/7/2026) στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 17χρονος.

Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 15:50 στον Άγιο Παντελεήμονα, όταν, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, τη στιγμή που το αυτοκίνητο κινούταν επί της οδού Αχαρνών και ήθελε να στρίψει στην οδό Δεριγνύ, το πατίνι βγήκε από την οδό Αχαρνών και έπεσε επάνω στο αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε στο κεφάλι ο 17χρονος αιγυπτιακής καταγωγής αναβάτης του πατινιού, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν φορούσε προστατευτικό κράνος.

Παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Από τα βίντεο και τις φωτογραφίες μπορούμε να δούμε το σημείο του τροχαίου καθώς και τους ανθρώπους που προσπαθούσαν να βοηθήσουν τον ανήλικο πριν έρθει το ΕΚΑΒ.

troxaio pantelhmonas

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα ερευνώνται.

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