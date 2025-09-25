Ελλάδα

Τζόκερ κλήρωση 2967: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ 25/09/2025 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 2967.

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 25/09/2025 και τα λεφτά ήταν… πολλά! Στην κλήρωση Τζόκερ ΟΠΑΠ, σήμερα Πέμπτη (αριθμός κλήρωσης 2967), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 14, 19, 23, 29, 32 και Τζόκερ το 15.

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους.

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ είτε μπαίνοντας στο opaponline.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

