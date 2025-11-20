Ελλάδα

Τζόκερ κλήρωση 2991: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους
Τζόκερ
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ /EUROKINISSI

ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ 20/11/2025 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 2991.

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 20/11/2025 και τα λεφτά ήταν… πολλά! Στην κλήρωση Τζόκερ ΟΠΑΠ, σήμερα Κυριακή (αριθμός κλήρωσης 2991), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 11,13,19,27,37 και Τζόκερ ο αριθμός 3.

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους.

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ είτε μπαίνοντας στο opaponline.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου.

Έτσι, μοιράζονται το παιχνίδι και τη διασκέδαση, αυξάνοντας τις πιθανότητές τους για κέρδη, καθώς όλα τα ομαδικά δελτία έχουν συμπληρωμένους περισσότερους από 5 αριθμούς.

Κατεβάζεις την εφαρμογή Οpaponline App ή μπαίνεις στο opaponline.gr και το παιχνίδι ξεκινά!

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
99
80
77
66
62
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στη φυλακή και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την εκτέλεσή του Γιάννη Λάλα στην Αράχωρα, αρνήθηκαν τις κατηγορίες  
«Τα  όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή μου τα είχα για την προσωπική μου ασφάλεια. Δεν έχω καμία σχέση με τη ανθρωποκτονία του 42χρονου, ψάξτε αλλού τους δράστες»
Κατηγορούμενοι
Newsit logo
Newsit logo