Ελλάδα

Τζόκερ κλήρωση 3030: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους
Τζόκερ
EUROKINISSI / Φωτογραφία Γιώργος Κονταρίνης

ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ 19/02/2026 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 3030.

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 19/02/2026 και τα λεφτά ήταν… πολλά! Στην κλήρωση Τζόκερ Allwyn, σήμερα Πέμπτη (αριθμός κλήρωσης 3030), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 18, 28, 39, 24, 40 και Τζόκερ ο αριθμός 13.

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους.

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn είτε μπαίνοντας στο allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα Allwyn όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
196
132
110
99
83
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η «ακτινογραφία» του κυκλώματος που «έσπρωχνε» κοκαΐνη στη Ρόδο – Ο εν ενεργεία στρατιωτικός και οι αστυνομικοί σε ρόλο τοκογλύφων
Ο Αλβανός βαρόνος της κόκας των 700.000 ευρώ, οι γυναίκες - φύλακες της «λευκής κυρίας», ο τζογαδόρος επιλοχίας και οι δυο ένστολοι τοκογλύφοι...
Η «ακτινογραφία» του κυκλώματος που «έσπρωχνε» κοκαΐνη στη Ρόδο – Ο εν ενεργεία στρατιωτικός και οι αστυνομικοί σε ρόλο τοκογλύφων
Αττική Οδός: Την Παρασκευή θα δοθεί στην κυκλοφορία το τμήμα που είχε κλείσει για να συντηρηθεί η σήραγγα στα Άνω Λιόσια
Βέβαια θα συνεχιστούν ορισμένες εργασίες και μετά την ερχόμενη Δευτέρα, συνεπώς, θα συνεχίσουν να κλείνουν μία ή δύο λωρίδες κυκλοφορίας κυρίως τις νυχτερινές ώρες
αττική οδός
Newsit logo
Newsit logo