Ελλάδα

Τζόκερ κλήρωση 3039: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους
Δελτία Τζόκερ
Δελτία Τζόκερ / EUROKINISSI / Φωτογραφία Μαριάνθη Τσομπανοπούλου

ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ 12/03/2026 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 3039.

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 12/03/2026 και τα λεφτά ήταν… πολλά! Στην κλήρωση Τζόκερ Allwyn, σήμερα Πέμπτη (αριθμός κλήρωσης 3039), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 6, 12, 23, 33, 42 και Τζόκερ ο αριθμός 18 .

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους.

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn είτε μπαίνοντας στο allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα Allwyn όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
228
96
87
66
61
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Μαρία Καρυστιανού: «Πάμε και όπου βγει μέχρι το 2027 και μετά βλέπουμε, επιστρέφω απογοητευμένη από το Στρασβούργο»
Στο Στρασβούργο, όπου συζητήθηκε στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου η ασφάλεια των τρένων στην Ευρώπη, μετά τις τραγωδίες στα Τέμπη και στην Ισπανία, βρέθηκε η Μαρία Καρυστιανού
Μαρία Καρυστιανού
ΟΣΕ: Κλείνει επ’ αόριστον η γραμμή του Οδοντωτού λόγω φυσικών φαινομένων και κατολισθήσεων
Ως αιτία αναφέρονται τα έντονα φυσικά φαινόμενα που οδηγούν σε κατολισθήσεις επικίνδυνων βράχων προς τις σιδηροτροχιές, ενώ έχει κινηθεί προανακριτική διαδικασία για πιθανή επικινδυνότητα του δικτύου
Οδοντωτός
Newsit logo
Newsit logo