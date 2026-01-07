Τζουμέρκα: Πτώσεις βράχων από τις έντονες βροχοπτώσεις – Η κακοκαιρία χτυπά ξανά την περιοχή

Η κακοκαιρία πολιορκεί τα Τζουμέρκα στην Ήπειρο με τις έντονες βροχοπτώσεις να έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα στην περιοχή.

Από τις σφοδρές βροχοπτώσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων σημειώνονται πτώσεις βράχων και καθιζήσεις οδοστρώματος, ενώ παρατηρούνται και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Με 32 μηχανήματα που έχουν κινηθεί από την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου αντιμετωπίζεται σωρεία προβλημάτων που έχουν ανακύψει από το κύμα κακοκαιρίας που χτυπά και πάλι την περιοχή.

Ειδικότερα, τα προβλήματα εντοπίζονται στα χωριά Αμπελοχώρι, Μιχαλήτσι, Καλλαρύτες, Ματσούκι και Πράμαντα, όπου τουλάχιστον δέκα μηχανήματα δουλεύουν από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (07.01.2026) για τον καθαρισμό των δρόμων και την ασφαλή κίνηση των αυτοκινήτων.

Στο Ματσούκι έπεσαν κολώνες της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα το χωριό να μην έχει ηλεκτρικό ρεύμα και τα συνεργεία της ΔΕΔΗΕ να εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών.

Στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων σημειώνονται προβλήματα με καταπτώσεις βράχων στην περιοχή του Καταρράκτη και ζημιές στο δίκτυο υδροδότησης.

Η Πολιτική Προστασία της Ηπείρου βρίσκεται σε επιφυλακή, καθώς συνεχίζονται οι ισχυρές βροχοπτώσεις με την περιοχή να έχει χτυπηθεί από έντονη κακοκαιρία και τον περασμένο Νοέμβριο.

Το βράδυ της Τρίτης έκλεισε λίγο μετά τις οκτώ το ο δρόμος από τους Κήπους προς τους Φραγκάδες Ζαγορίου καθώς τα νερά του ποταμού στην περιοχή «Ριζιανά» υπερχείλισαν και πέρασαν πάνω από το γεφύρι.

Στην περιοχή σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες χτύπησε και ανεμοστρόβιλος με αποτέλεσμα να έχει υποστεί ζημιές μία σταβλική εγκατάσταση στο χωριό Καλουτά.