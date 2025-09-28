Ελλάδα

Βασίλης Μπισμπίκης: Η στιγμή που φτάνουν τα περιπολικά στο σημείο που τράκαρε τα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη

Η στιγμή που αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο για να καταγράψουν τις ζημιές
Βασίλης Μπισμπίκης: Η στιγμή που φτάνουν τα περιπολικά στο σημείο που τράκαρε τα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, ενεπλάκη σε τροχαίο τα ξημερώματα του Σαββάτου 27.09.2025, όταν με το αυτοκίνητό του, πήρε «αμπάριζα» τρία αυτοκίνητα, στην οδό Καραολή και Δημητρίου στη Φιλοθέη και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο.

Ο γνωστός ηθοποιός βρίσκεται στο Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς, και τη Δευτέρα, ο Βασίλης Μπισμπικης αναμένεται να πάει στον ανακριτή.

Όπως μαρτυρούν οι εικονες από το σημείο αλλά ανέφεραν και μάρτυρες και οι ιδιοκτήτες των οχημάτων, η ζημιά είναι μεγάλη, ενώ ένα βίντεο ντοκουμέντο, από τη στιγμή που κατέφτασαν οι αστυνομικοί στη γειτονιά για να καταγράψουν το περιστατικό.

Οι ιδιοκτήτες τριών οχημάτων, δεν πίστευαν στα μάτια τους τι συνέβη το πρωί του Σαββάτου, όταν αντίκρισαν τα οχήματά τους τρακαρισμένα και κανέναν να τους εξηγήσει τι συνέβη, καθώς ο ηθοποιός είχε φύγει από το σημείο.

Από το βιντεοληπτικό υλικό, ταυτοποιήθηκε ο ηθοποιός και ενημερώθηκε από τις Αρχές και το απόγευμα της Κυριακής πήγε στο Τμήμα Τροχαίας Κηφισιάς πιστεύοντας ότι πρόκειται για τυπική διαδικασία.

Μπισμπίκης στο newsit.gr: «Ήρθα να δώσω μια κατάθεση και θα φύγω»

Το newsit.gr επικοινώνησε με τον γνωστό ηθοποιό ο οποίος μέσα από το τμήμα της Κηφισιάς προτού συλληφθεί δήλωσε τα εξής: «Ήρθα στο τμήμα να κάνω μια δήλωση γιατί με ειδοποίησαν από την Αστυνομία για φθορές σε δυο οχήματα. Και ήρθα να κάνω μια δήλωση. Δεν έχω συλληφθεί.

Σε μια στροφή βρήκα δυο οχήματα κοντά στο σπίτι μου στη Φιλοθέη με ένα αγροτικό αυτοκίνητο Ford Raptor  που έχω και αυτό είναι όλο. Ήρθα να κάνω δήλωση και δεν έχει γίνει κάτι. Ούτε έχω συλληφθεί, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ήρθα να δώσω μια κατάθεση και θα φύγω. Πρώτη φορά βρίσκω σε αυτοκίνητο και ήρθα να κάνω τη δήλωσή μου.

Αυτά που λέτε ότι έχει συμβεί και άλλη φορά τα λέει ένας κάτοικος στην περιοχή, ο οποίος έχει πρόβλημα και δεν είναι στα καλά του. Μια φορά μάλιστα μου είχε πει πως επειδή το αυτοκίνητό του είχε ένα σημάδι, ότι εγώ βρήκα λίγο και το προκάλεσα.

Του είπα όμως ότι το δικό μου το αυτοκίνητο είναι ψηλό και αποκλείεται να έγινε κάτι τέτοιο».

mpismpikis autokinito

Τροχαίο Μπισμπίκης
Ένα από τα αυτοκίνητα που παρέσυρε με το όχημά του ο Βασίλης Μπισμπίκης
Τρακαρισμένο αυτοκίνητο
Η ζημιά που προκάλεσε σε ένα από τα αυτοκίνητα

mpismpikis autokinito

Υπενθυμίζεται πως στο νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 43 του παλαιού ΚΟΚ) προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα.

