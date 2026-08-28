Βέροια: Η βόλτα της 18χρονης που κατέληξε σε τραγωδία – Ενδέχεται να έπαθε επιληπτικό επεισόδιο πριν πέσει στο νερό

Δύο χωριά της Ημαθίας έχουν βυθιστεί στο πένθος, μετά την είδηση θανάτου της 18χρονης Κατερίνας, που έκανε βόλτα στους καταρράκτες Δερματά, στη Βέροια, παραμονή των γενεθλίων για την ενηλικίωσή της αλλά δεν επέστρεψε ποτέ.

Η τραγωδία με το άτυχο κορίτσι που ζούσε μόνιμα στην Αθήνα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (27.08.2026). Η άτυχη Κατερίνα, θα γιόρταζε σήμερα τα 18α γενέθλιά της και για τον λόγο αυτό είχε επιλέξει να περάσει την σημαντική για εκείνη μέρα στον τόπο καταγωγής της, στα Ριζώματα Βέροιας όπου έμενε με την γιαγιά της.

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Η 18χρονη αποφάσισε να κάνει βόλτα μαζί με τον 17χρονο φίλο της, στους καταρράκτες Δερματά, ένα πολύ γραφικό και γνωστό για την ομορφιά του σημείο. Είχε μοιραστεί στιγμιότυπα από την εξόρμηση στα social media, τα οποία δυστυχώς έμελλαν να είναι και τα τελευταία της ζωής της.

Λίγη ώρα αφού οι δύο τους έμπαιναν και έβγαιναν από το νερό της λίμνης στο σημείο, ωστόσο η 18χρονη κάποια στιγμή έδωσε το κινητό της τηλέφωνο στον 17χρονο ζητώντας του να την βγάλει μερικές φωτογραφίες.

Μέσα σε δευτερόλεπτα το κορίτσι βρέθηκε στο νερό, με τον 17χρονο φίλο της αρχικά να θεωρεί ότι πρόκειται για κάποια πλάκα. Ωστόσο αμέσως κατάλαβε την σοβαρότητα της κατάστασης και έσπευσε να την βοηθήσει προκειμένου να την τραβήξει εκτός της λίμνης, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr εξετάζεται το ενδεχόμενο το κορίτσι να έπαθε κάποια κρίση που σχετίζεται με θέμα υγείας που αντιμετώπιζε. Η 18χρονη φέρεται να είχε επιληψία, με τις αρχές να κάνουν λόγο για πιθανό επιληπτικό επεισόδιο.

Ο φίλος της κάλεσε το 112 για βοήθεια, ωστόσο όταν οι διασώστες την εντόπισαν, ήταν πια χωρίς τις αισθήσεις της.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μακεδονίδος και την Πυροσβεστική Βέροιας καθώς και τέσσερις πυροσβέστες από την Ομάδα Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ.

Το άψυχο σώμα της 18χρονης παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αναμένεται η νεκροψία – νεκροτομή για να φωτίσουν τα αίτια της τραγωδίας. Εκτός από το ενδεχόμενο κάποιας κρίσης, εξετάζεται και αυτό της ανακοπής λόγω της πολύ χαμηλής θερμοκρασίας του νερού.

Ο 17χρονος φίλος της που ήταν παρών στις τελευταίες στιγμές της 18χρονης, έχει ήδη δώσει κατάθεση στις αρχές, ενώ έχει κατασχεθεί το κινητό του, για να βρουν τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν τελευταίες.