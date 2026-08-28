Βέροια: Πνιγμός η αιτία θανάτου της 18χρονης που σκοτώθηκε στους καταρράκτες Δερματά – Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Σε πνιγμό οφείλεται σύμφωνα με την ιατροδικαστική, ο θάνατος της 18χρονης Κατερίνας η οποία έχασε τη ζωή της χτες το μεσημέρι (27.08.2026), όταν κατά τη διάρκεια βόλτας έπεσε στους καταρράκτες Δερματά στην Βέροια.

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται οι συγγενείς, οι γονείς και οι φίλοι της άτυχης κοπέλας η οποία μαζί με έναν συνομήλικο φίλο της, αποφάσισαν να πάνε βόλτα στους καταρράκτες Δερματά. Κάποια στιγμή η 18χρονη κάθισε δίπλα από την λίμνη στο σημείο, και ζήτησε από τον 17χρονο να την βγάλει μια φωτογραφία. Ξαφνικά, η κοπέλα έπεσε μέσα στο νερό και αμέσως σήμανε συναγερμός.

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Ο φίλος της ειδοποίησε μέσω του 112 τις αρχές ενώ πολλοί ήταν και αυτοί που βρίσκονταν κοντά στο σημείο και έσπευσαν να βοηθήσουν. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Κώστας Μπράντης. Ο κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στο newsit.gr, περιγράφει καρέ – καρέ τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν μέχρι τη στιγμή που οι άντρες της ΕΜΑΚ κατάφεραν να βγάλουν από τη λίμνη την Κατερίνα.

«Με κάλεσαν χθες γύρω στις 16:30 το απόγευμα και μου είπαν ότι ένα κορίτσι έπεσε μέσα στο νερό και προσπαθούν να το εντοπίσουν. Εγώ γνωρίζω καλά την περιοχή και πήγα να δω πως μπορώ να βοηθήσω. Βούτηξα μέσα στη λίμνη μαζί με έναν ακόμα άνθρωπο και ψάχναμε. Είναι πολύ βαθύ το νερό και θολό.

Δεν φαινόταν τίποτα πουθενά. Δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα. Ψάχναμε για πολύ ώρα. Και η πυροσβεστική έκανε έρευνες. Όταν ήρθαν από την ΕΜΑΚ άρχισαν και αυτοί τις έρευνες. Οι δύτες της ΕΜΑΚ βούτηξαν και μέσα σε 3 λεπτά σε βάθος την εντόπισαν», είπε.