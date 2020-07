Δυο χρόνια μετά το βραβείο στις Κάννες για το βίντεο κλιπ «Luxury neversounded so Good» με θέμα την μαγευτική Σαντορίνη και τα ελληνικά Ermis Awards υποκλίθηκαν στην τεχνική και καλλιτεχνική άποψη, η οποία ξεχειλίζει μέσα στο βίντεο αφιέρωμα στον επίγειο νησιωτικό παράδεισο της Άπω Ανατολής το Χοκάιντο στην Ιαπωνία.

Το κλιπ “HOKKAIDO – The Sound of Japan” το οποίο απέσπασε το βραβείο υψηλού κύρους Ermis Gold για το sound design, αποτελεί μια Ελληνοϊταλική σύμπραξη μεταξύ της ελληνικής NEEDaFIXER, των Ιταλών σκηνοθετών Giacomo Calistri και Laura Innocenti και της “Bounce Music and Sound Productions”. Στο βίντεο “HOKKAIDO – The Sound of Japan”, διάρκειας 1 λεπτού και 32 δευτερολέπτων, πρωταγωνιστούν οι αυθεντικοί ήχοι της Ιαπωνίας υποστηριζόμενοι από καταιγισμό εικόνων, μέσα από τις οποίες αποθεώνεται η ιαπωνική κουλτούρα και το Χοκάιντο, το βορειότερο από τα κύρια νησιά του ιαπωνικού συμπλέγματος.

Την ιδέα να συμπυκνωθούν σε ένα μικροσκοπικό «ντοκιμαντέρ» οι ήχοι του Χοκάιντο, η εκπληκτική φυσική ομορφιά των τοπίων, σε συνδυασμό με τα πολιτιστικά και θρησκευτικά μνημεία της μακραίωνης ιαπωνικής ιστορίας, είχε η CEO της NEEDaFIXER, Σοφία Παναγιωτάκη η οποία ανέφερε για την επιτυχία αυτή “Για το ιδιαίτερο από πλευράς τεχνοτροπίας project, πρώτα ξεκίνησε η μουσική και μετά ήρθαν τα πλάνα που παρήγαγαν τους αυθεντικούς ήχους.

Σε όλη τη διάρκεια του βίντεο πρωταγωνιστούν οι ήχοι της καθημερινότητας από το Χοκάιντο. Από τον ήχο που παράγει ο γηραιότερος τεχνίτης σπαθιών μέχρι τους ήχους από τα ραβδιά σε μια επίδειξη Kendo. Στόχος μας ήταν να δείξουμε το Χοκάιντο με έναν πρωτότυπο και μοναδικό τρόπο”.

Τη σκηνοθεσία του κλιπ, μαζί με το μοντάζ, τη σύνθεση της μουσικής καθώς και την ηχοληψία επιμελήθηκαν οι διακεκριμένοι σκηνοθέτες Giacomo Calistri και Laura Innocenti. Οι δύο ταλαντούχοι δημιουργοί από την Ιταλία, μαζί με την NEEDaFIXER είχαν βραβευτεί το 2018 στις Κάννες για το βίντεο κλιπ «Luxury never sounded so Good», το οποίο αφορούσε στην παρουσίαση του ξενοδοχείου «Canaves Oia» στη Σαντορίνη.

Τα γυρίσματα για το “HOKKAIDO -The Sound of Japan” στο Χοκάιντο έγιναν κατά τη διάρκεια του ιαπωνικού χειμώνα. Το εν λόγω βίντεο κλιπ αναμένεται να συμμετάσχει σε δεκάδες φεστιβάλ ανά τον κόσμο διεκδικώντας επάξια περισσότερα βραβεία.