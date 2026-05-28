Ελλάδα

Βίντεο ντοκουμέντα από την καταδίωξη μετά τους πυροβολισμούς στην Πατησίων: Ανέβηκαν σε πεζοδρόμια και τράκαραν αυτοκίνητα

Το όχημα στη συνέχεια θα βγει στη λεωφόρο Κηφισού και απόσταση περίπου 800 μέτρων από το σημείο που εξασφαλίσαμε τα βίντεο ντοκουμέντα οι δράστες συνελήφθησαν
Καταδίωξη στην Πατησίων
Καταδίωξη στην Πατησίων
Κλαούντιο Σούμπασι
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Βίντεο ντοκουμέντα από την κινηματογραφική καταδίωξη των τεσσάρων δραστών οι οποίοι πυροβόλησαν έναν επιχειρηματία μέσα στο κατάστημά του στην οδό Πατησίων το απόγευμα της Τετάρτης (27.05.2026) και τράπηκαν σε φυγή φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Το οπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε προέρχεται από κάμερες ασφαλείας στην οδό Ρεγκούκου στα Πατήσια και σε απόσταση περίπου 800 μέτρων πριν οι αστυνομικοί ακινητοποιήσουν τους δράστες στη λεωφόρο Κηφισού.

Όπως θα δείτε και εσείς στο πρώτο βίντεο ντοκουμέντο οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τους αστυνομικούς δεν δίστασαν όχι μόνο να μπουν στο αντίθετο ρεύμα, αλλά ανέβηκαν ακόμα και πάνω στα πεζοδρόμια με αποτέλεσμα να χτυπήσουν τέσσερα οχήματα τα οποία ήταν παρκαρισμένα έξω από καταστήματα της περιοχής.

Και στο άλλο βίντεο που θα δείτε οι δράστες ακάθεκτοι συνεχίζουν να κινούνται πάνω στο πεζοδρόμιο προκειμένου να ξεφύγουν από τους αστυνομικούς οι οποίοι τους καταδιώκουν σε απόσταση αναπνοής.

Το όχημα στη συνέχεια θα βγει στη λεωφόρο Κηφισού και απόσταση περίπου 800 μέτρων από το σημείο που εξασφαλίσαμε τα βίντεο ντοκουμέντα οι δράστες συνελήφθησαν.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος στην οδό Πατησίων και στους δύο μηρούς, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Μετά τους πυροβολισμούς ακολούθησε καταδίωξη με την αστυνομία να συλλαμβάνει τρεις από τους τέσσερις εμπλεκόμενους. Πρόκειται για δύο άνδρες από την Αλβανία με βαρύ ποινικό παρελθόν και έναν Έλληνα γνώριμο της αστυνομίας.

Ο ένας εκ των συλληφθέντων έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σε μία επίθεση κατά επιχειρηματία το 2022 στην Κηφισιά, όπου είχε επιτεθεί με μαχαίρι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
159
116
82
81
72
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Από ηλεκτροπληξία και πνιγμό ο θάνατος του 10χρονου που βρέθηκε σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερρών
Κατά την νεκροψία νεκροτομή στον 10χρονο διαπιστωθήκαν ευρήματα ηλεκτροπληξίας και πνιγμού - Τα σημάδια στο σώμα του συνάδουν με τις καταγγελίες ότι μέσα στο κανάλι υπήρχε ηλεκτρικό καλώδιο
Το κανάλι που βρέθηκε νεκρός ο 10χρονος
Τα 4 χτυπήματα σε βίλες των νοτίων προαστίων που «δείχνουν» τους Χιλιανούς διαρρήκτες του γνωστού εφοπλιστή
Τέσσερις βίλες έχουν δεχτεί χτυπήματα με πανομοιότυπο τρόπο όμως μέχρι στιγμής οι αξιωματικοί του Οργανωμένου Εγκλήματος δεν είναι σε θέση να ταυτοποιήσουν τους δράστες που μπήκαν στα συγκεκριμένα σπίτια
Τα ευρήματα των Αρχών / ΕΛΑΣ 5
Newsit logo
Newsit logo