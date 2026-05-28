Βίντεο ντοκουμέντα από την καταδίωξη μετά τους πυροβολισμούς στην Πατησίων: Ανέβηκαν σε πεζοδρόμια και τράκαραν αυτοκίνητα

Βίντεο ντοκουμέντα από την κινηματογραφική καταδίωξη των τεσσάρων δραστών οι οποίοι πυροβόλησαν έναν επιχειρηματία μέσα στο κατάστημά του στην οδό Πατησίων το απόγευμα της Τετάρτης (27.05.2026) και τράπηκαν σε φυγή φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Το οπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε προέρχεται από κάμερες ασφαλείας στην οδό Ρεγκούκου στα Πατήσια και σε απόσταση περίπου 800 μέτρων πριν οι αστυνομικοί ακινητοποιήσουν τους δράστες στη λεωφόρο Κηφισού.

Όπως θα δείτε και εσείς στο πρώτο βίντεο ντοκουμέντο οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τους αστυνομικούς δεν δίστασαν όχι μόνο να μπουν στο αντίθετο ρεύμα, αλλά ανέβηκαν ακόμα και πάνω στα πεζοδρόμια με αποτέλεσμα να χτυπήσουν τέσσερα οχήματα τα οποία ήταν παρκαρισμένα έξω από καταστήματα της περιοχής.

Και στο άλλο βίντεο που θα δείτε οι δράστες ακάθεκτοι συνεχίζουν να κινούνται πάνω στο πεζοδρόμιο προκειμένου να ξεφύγουν από τους αστυνομικούς οι οποίοι τους καταδιώκουν σε απόσταση αναπνοής.

Το όχημα στη συνέχεια θα βγει στη λεωφόρο Κηφισού και απόσταση περίπου 800 μέτρων από το σημείο που εξασφαλίσαμε τα βίντεο ντοκουμέντα οι δράστες συνελήφθησαν.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος στην οδό Πατησίων και στους δύο μηρούς, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Μετά τους πυροβολισμούς ακολούθησε καταδίωξη με την αστυνομία να συλλαμβάνει τρεις από τους τέσσερις εμπλεκόμενους. Πρόκειται για δύο άνδρες από την Αλβανία με βαρύ ποινικό παρελθόν και έναν Έλληνα γνώριμο της αστυνομίας.

Ο ένας εκ των συλληφθέντων έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σε μία επίθεση κατά επιχειρηματία το 2022 στην Κηφισιά, όπου είχε επιτεθεί με μαχαίρι.