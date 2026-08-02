Ελλάδα

Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στα Μέγαρα: Η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα – Πληροφορίες για έναν νεκρό

Στην περιοχή έχουν σπεύσει δύο γιατροί, 12 διασώστες και έξι ασθενοφόρα
Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στα Μέγαρα: Η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα – Πληροφορίες για έναν νεκρό
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (02.08.2026) στην Πυροσβεστική, όταν δύο ελικόπτερα που επιχειρούσαν στη φωτιά στα Μέγαρα συγκρούστηκαν και κατέπεσαν στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Ανεπιβεβαίωτες μέχρις στιγμής πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν νεκρό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αμέσως μετά τη σύγκρουση χάθηκε η επικοινωνία με το ένα από τα δύο ελικόπτερα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής και να ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τα πληρώματα.

Το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου κατάφερε να επικοινωνήσει με το Κέντρο Επιχειρήσεων, ενώ το δεύτερο ελικόπτερο εντοπίστηκε έπειτα από έρευνες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα πληρώματα και των δύο εναέριων μέσων έχουν εντοπιστεί.

Τα μέλη του ενός πληρώματος φέρονται να είναι τραυματισμένα, ενώ παραμένει ασαφής η κατάσταση της υγείας των μελών του δεύτερου πληρώματος. Ανεπιβεβαίωτες μέχρις στιγμής πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν νεκρό.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει δύο γιατροί, 12 διασώστες και έξι ασθενοφόρα. Το ένα πλήρωμα αναμένεται να μεταφερθεί στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, ενώ, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, τα μέλη του είναι καλά στην υγεία τους.

Βίντεο – ντοκουμέντο: Η στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα

Σε ανακοίνωσή της, η Πυροσβεστική αναφέρει:

«Κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας, συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στο έργο της κατάσβεσης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πληρωμάτων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη».

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