Βίντεο ντοκουμέντο από το άγριο επεισόδιο στο κέντρο της Αθήνας με τον οδηγό μηχανής και τον 70χρονο οδηγό που έβγαλε μαχαίρι

Ένας διαπληκτισμός στον δρόμο κατέληξε σε άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο οδηγών, ενώ βγήκαν και μαχαίρια
Η στιγμή της συμπλοκής
Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ δύο οδηγών σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24.02.2026) στο κέντρο της Αθήνας.

Το περιστατικό ανάμεσα στους 2 οδηγούς που κατέληξε σε επεισόδιο, έγινε περίπου στις 15:10, στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Νιρβάνας στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση μεταξύ των δύο ανδρών κλιμακώθηκε γρήγορα, με τη λεκτική αντιπαράθεση να καταλήγει σε βρισιές και ξύλο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 51χρονος οδηγός μοτοσικλέτας φέρεται να χτύπησε με το κράνος του έναν 70χρονο, ο οποίος στη συνέχεια έβγαλε μαχαίρι και τον τραυμάτισε ελαφρά.

Σε βίντεο που εξασφάλισε αποκλειστικά το newsit.gr, φαίνεται ο οδηγός μηχανής να πλησιάζει το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 70χρονος και με φωνές για την οδηγική συμπεριφορά του άνδρα στο αυτοκίνητο, φτάνει στην πόρτα του και χειροδικεί.

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ο 51χρονος οδηγός μηχανής φωνάζει «έβγαλες μαχαίρι ρε…» και κάνει στην άκρη το μηχανάκι του, με τον άνδρα να κατεβαίνει από το αυτοκίνητο και να πιάνονται στα χέρια.

Οι δύο οδηγοί συνελήφθησαν, ενώ στον τραυματία παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

