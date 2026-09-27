Κακοκαιρία: Εφιαλτική νύχτα στην Εύβοια που «κόπηκε» στα δύο – Πλημμύρισαν σπίτια, ζημιές σε δρόμους

Δύσκολη νύχτα πέρασε η Εύβοια με την κακοκαιρία να δημιουργεί πολλά προβλήματα σε πολλές περιοχές. Πλημμύρισαν σπίτια και αυλές.

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου αρκετές περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας, με τον μεγάλο όγκο νερού να προκαλεί πλημμύρες σε σπίτια, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

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Όπως δήλωσε στο evima.gr ο δήμαρχος Διρφύων – Μεσσαπίων, Αντώνης Σπυρόπουλος, σπίτια έχουν πλημμυρίσει στην είσοδο των Ψαχνών από την πλευρά της Βόρειας Εύβοιας, καθώς η έντονη βροχόπτωση δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στην περιοχή.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, Γιώργος Κελαϊδίτης, δήλωσε στο evima.gr ότι ο δρόμος προς τη Βόρεια Εύβοια κλείνει και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, εξαιτίας κατολισθήσεων που σημειώθηκαν στη θέση Δερβένι.

Η κατάσταση σε αρκετά σημεία παραμένει δύσκολη και απαιτείται αυξημένη προσοχή από κατοίκους και οδηγούς, ιδιαίτερα σε δρόμους όπου έχουν συσσωρευτεί νερά, λάσπες και φερτά υλικά.

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Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν και στην περιοχή της Τριάδας του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων.