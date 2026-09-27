Ελλάδα

Κακοκαιρία: Εφιαλτική νύχτα στην Εύβοια που «κόπηκε» στα δύο – Πλημμύρισαν σπίτια, ζημιές σε δρόμους

Η κατάσταση σε αρκετά σημεία παραμένει δύσκολη και απαιτείται αυξημένη προσοχή από κατοίκους και οδηγούς, ιδιαίτερα σε δρόμους όπου έχουν συσσωρευτεί νερά, λάσπες και φερτά υλικά
Ανανεώθηκε πριν 40 λεπτά
Κακοκαιρία στην Εύβοια
Κατολίσθηση στο Δερβένι της βόρειας Εύβοιας / evima.gr
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Δύσκολη νύχτα πέρασε η Εύβοια με την κακοκαιρία να δημιουργεί πολλά προβλήματα σε πολλές περιοχές. Πλημμύρισαν σπίτια και αυλές.

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου αρκετές περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας, με τον μεγάλο όγκο νερού να προκαλεί πλημμύρες σε σπίτια, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Όπως δήλωσε στο evima.gr ο δήμαρχος Διρφύων – Μεσσαπίων, Αντώνης Σπυρόπουλος, σπίτια έχουν πλημμυρίσει στην είσοδο των Ψαχνών από την πλευρά της Βόρειας Εύβοιας, καθώς η έντονη βροχόπτωση δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στην περιοχή.

evoia kakokairia

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, Γιώργος Κελαϊδίτης, δήλωσε στο evima.gr ότι ο δρόμος προς τη Βόρεια Εύβοια κλείνει και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, εξαιτίας κατολισθήσεων που σημειώθηκαν στη θέση Δερβένι.

Η κατάσταση σε αρκετά σημεία παραμένει δύσκολη και απαιτείται αυξημένη προσοχή από κατοίκους και οδηγούς, ιδιαίτερα σε δρόμους όπου έχουν συσσωρευτεί νερά, λάσπες και φερτά υλικά.

Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν και στην περιοχή της Τριάδας του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων.

Ο τεράστιος όγκος νερού προκάλεσε προβλήματα σε κεντρικούς δρόμους, ενώ πλημμύρισαν αυλές και νερά εισχώρησαν σε ορισμένα σπίτια.

«Ο αποψινός καιρός θυμίζει την κακοκαιρία του 2020» είπαν κάτοικοι της περιοχής στο evima.gr.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
210
125
111
105
105
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Μετρό: Μετρό: Κλείνουν δυόμισι ώρες νωρίτερα οι σταθμοί «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι»
Ο ΟΑΣΑ θα θέσει σε προσωρινή λειτουργία, από Κυριακή έως Πέμπτη και από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό, τη λεωφορειακή γραμμή Χ24 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω»
μετρο
Καιρός σήμερα: Βροχερός με τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς – Ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ, στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές-βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ
Γκρίζα σύννεφα
«Ο Μαζωνάκης πέθανε, είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι»: Τα λόγια του 58χρονου γιατρού στα εννέα άτομα που βρίσκονταν στην κλινική κατά την πλασμαφαίρεση
Η «εμμονή» της 56χρονης γιατρού με το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης - Στο «μικροσκόπιο» και η δεύτερη κλινική στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ και η δεύτερη συνάντηση του ζευγαριού μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού
Το εσωτερικό του ιατρείου στο Κολωνάκι όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης
12
Οι κάτοικοι της Πλάκας ζητούσαν ελέγχους με έγγραφη προειδοποίηση για πιθανή διαρροή αερίου έναν χρόνο πριν την φονική έκρηξη
«Εκφράζουμε την ανησυχία μας, θα μπορούσε να υπάρξει ξέσπασμα πυρκαγιάς από τη διαρροή φυσικού αερίου, από βραχυκύκλωμα ή από άλλη αιτία» τόνιζε η Κίνηση Κατοίκων Πλάκας, το 2025
Έρευνες στο κτίριο που κατέρρευσε από την έκρηξη στην Πλάκα
97
Newsit logo
Newsit logo