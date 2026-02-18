Βιολάντα: Απολογείται ο ιδιοκτήτης για την φονική έκρηξη – Ξανά έξω από το δικαστήριο εργαζόμενοι για συμπαράσταση

Ενώπιον του ανακριτή Τρικάλων βρέθηκε και σήμερα (18.02.2026) ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, με σκοπό να απολογηθεί για όλες τις παραλήψεις ή παρατυπίες που οδήγησαν στη διαρροή προπανίου η οποία με τη σειρά της προκάλεσε την έκρηξη, σκοτώνοντας 5 εργαζόμενες μητέρες.

Και σήμερα, έξω από τα δικαστήρια Τρικάλων, έχουν συγκεντρωθεί εργαζόμενοι της μπισκοτοβιομηχανίας, Βιολάντα, εκφράζοντας έτσι την υποστήριξή τους στον ιδιοκτήτη, που όπως έλεγαν και χθες, τους στάθηκε όχι μόνο ως εργοδότης αλλά ως συνοδοιπόρος στις δύσκολες στιγμές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, ο ιδιοκτήτης των εργοστασίων, έφτασε νωρίς το πρωί, ώστε να αποφύγει τις κάμερες.

Φέρεται πως θα καταθέσει υπόμνημα για τις ευθύνες αυτών που υπέγραψαν τα τοπογραφικά διαγράμματα και για όσους έκαναν αυτοψίες και έργα και δεν εντόπισαν τη διαρροή.

Με ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, αναφέρει πως η συγκέντρωση από τους εργαζομένους δεν έγινε καθόλου τυχαία αλλά μετά από παρέμβαση της εργοδοσίας.

«Οι πρόσφατες συγκεντρώσεις κάποιον εργαζομένων της “Βιολάντα” έξω από την αστυνομική διεύθυνση και τα δικαστήρια δεν είναι καθόλου αυθόρμητες έγιναν με οργανωμένη παρέμβαση της εργοδοσίας μέσω ενός στενού πυρήνα στελεχών της επιχείρησης και συγγενών του εργοδότη», αναφέρουν συγκεκριμένα.

Στο μεταξύ, οι εργαζόμενοι της Βιολάντα, αναφέρουν με ανακοίνωσή τους πως οι τελευταίες ημέρες είναι αρκετά δύσκολες αλλά ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης επένδυε πάντα στους εργαζομένους με πίστη και προσωπικό ενδιαφέρον.

Σχετικά με τις έρευνες που έγιναν στα εργοστάσια της Βιολάντα, στο Vitafree, της ίδιας εταιρείας, έχει μπει ήδη λουκέτο ενώ στο «μικροσκόπιο» είναι και η 3η εγκατάσταση στη Λάρισα, καθώς και σύμφωνα με πληροφορίες, στην αρχειοθετημένη μελέτη πυρασφάλειας δεν αναφέρεται μια κρυφή αποθήκη 300-400 τετραγωνικών μέτρων η οποία μάλιστα φέρεται πως δεν έχει και μέτρα πυρασφάλειας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση των εργαζόμενων

«Οι τελευταίες ημέρες είναι εξαιρετικά βαριές για όλους μας. Πάνω απ’ όλα στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που επλήγησαν και στις οικογένειές τους. Ως εργαζόμενοι που συνεργαζόμαστε καθημερινά επί χρόνια με τον κύριο Κώστα, αισθανόμαστε την ανάγκη να μιλήσουμε για αυτό που εμείς γνωρίζουμε.

Γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που στάθηκε δίπλα μας όχι μόνο ως εργοδότης, αλλά ως συνοδοιπόρος στις δύσκολες και απαιτητικές στιγμές. Έναν άνθρωπο που επένδυσε στην επιχείρηση και στους ανθρώπους της με πίστη και προσωπικό ενδιαφέρον. Η πόρτα του γραφείου του δεν ήταν απλώς ανοιχτή για εμάς, ήταν ένας χώρος στον οποίο μπορούσαμε να μπούμε χωρίς φόβο, να μιλήσουμε ελεύθερα, να ακουστούμε.

Πολλοί από εμάς εργαζόμαστε εδώ επί δεκαετίες και γνωρίζουμε από κοντά τον χαρακτήρα και τις αξίες του. Δεν μας ανήκει η κρίση των νομικών ζητημάτων, αυτή ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη. Όμως θεωρούμε καθήκον μας να πούμε ότι η δημόσια εικόνα που παρουσιάζεται δεν ταυτίζεται με την καθημερινή μας εμπειρία. Παραμένουμε ενωμένοι και συνεχίζουμε με υπευθυνότητα και αξιοπρέπεια. Την ανακοίνωση αυτή προσυπογράφουμε 256 εργαζόμενοι της ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ. Τρίκαλα 17.02.2026».