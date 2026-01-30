Βιολάντα: Δύο εκρήξεις στο εργοστάσιο που έστειλε στον θάνατο δύο γυναίκες – Νέο βίντεο από τη μοιραία νύχτα

Τα αίτια της τραγωδίας στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα με την φονική έκρηξη που οδήγησε στον θάνατο 5 γυναικών αναζητούν οι αρχές.

Η έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα ήταν ήταν τεράστια. Ωστόσο ένα βίντεο που φέρνει στο φως το trikalaola φαίνεται ότι έγιναν δύο εκρήξεις.

Στην πρώτη εκδηλώνεται η αρχική έκρηξη μικρή και αμέσως μια πιο μεγάλη. Μετά από 6 δευτερόλεπτα εκδηλώνεται μία άλλη δεύτερη έκρηξη – ανάφλεξη όπου δείχνει να είναι παρατεταμένη. Μάλλον θα είναι η εκδήλωση της φωτιάς σε όλο τον χώρο του εργοστασίου που καταστράφηκε. Ίσως αυτός είναι και ο λόγος που φωτιά εξαπλώθηκε τόσο πολύ γρήγορα!!

Δείτε το σχετικό βίντεο που εξασφάλισε το trikalaola.gr

Να σημειωθεί ότι τα πρώτα ευρήματα στα Τρίκαλα έκαναν λόγο για διαρροή προπανίου που είχε ξεκινήσει πριν από μήνες. Μάλιστα, εργαζόμενοι της εταιρείας Βιολάντα φαίνεται να ανέφεραν στον προϊστάμενό τους την οσμή αερίου και αυτός με τη σειρά του το μετέφερε στον υπεύθυνο παραγωγής, χωρίς να γνωρίζει τι έγινε στη συνέχεια.