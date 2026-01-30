Ελλάδα

Βιολάντα: Δύο εκρήξεις στο εργοστάσιο που έστειλε στον θάνατο δύο γυναίκες – Νέο βίντεο από τη μοιραία νύχτα

Στην πρώτη εκδηλώνεται η αρχική έκρηξη που είναι μικρή και αμέσως μια πιο μεγάλη, ενώ μετά από 6 δευτερόλεπτα εκδηλώνεται μία άλλη δεύτερη έκρηξη
Εικόνες από το φλεγόμενο εργοστάσιο από ψηλά
Εικόνες από το φλεγόμενο εργοστάσιο από ψηλά / Reuters

Τα αίτια της τραγωδίας στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα με την φονική έκρηξη που οδήγησε στον θάνατο 5 γυναικών αναζητούν οι αρχές.

Η έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα ήταν ήταν τεράστια. Ωστόσο ένα βίντεο που φέρνει στο φως το trikalaola  φαίνεται ότι έγιναν δύο εκρήξεις.

Στην πρώτη εκδηλώνεται η αρχική έκρηξη μικρή και αμέσως μια πιο μεγάλη. Μετά από 6 δευτερόλεπτα εκδηλώνεται μία άλλη δεύτερη έκρηξη – ανάφλεξη όπου δείχνει να είναι παρατεταμένη. Μάλλον θα είναι η εκδήλωση της φωτιάς σε όλο τον χώρο του εργοστασίου που καταστράφηκε. Ίσως αυτός είναι και ο λόγος που φωτιά εξαπλώθηκε τόσο πολύ γρήγορα!!

Δείτε το σχετικό βίντεο που εξασφάλισε το trikalaola.gr

Να σημειωθεί ότι τα πρώτα ευρήματα στα Τρίκαλα έκαναν λόγο για διαρροή προπανίου που είχε ξεκινήσει πριν από μήνες. Μάλιστα, εργαζόμενοι της εταιρείας Βιολάντα φαίνεται να ανέφεραν στον προϊστάμενό τους την οσμή αερίου και αυτός με τη σειρά του το μετέφερε στον υπεύθυνο παραγωγής, χωρίς να γνωρίζει τι έγινε στη συνέχεια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
75
74
47
45
43
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κρίση των Ιμίων: Η αποκωδικοποίηση των επιχειρήσεων, το τακτικό πλεονέκτημα στο πεδίο και τα στρατηγικά λάθη
Η «διαφωνία χαρακτήρων» της ελληνικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, οι κανόνες εμπλοκής που περίμενε ο Στόλος αλλά δεν πήρε ποτέ και τα διδάγματα του 1987 που λησμονήθηκαν
Η ομάδα των Τούρκων βατραχανθρώπων αποχωρεί από την δυτική Ίμια το πρωί της 31ης Ιανουαρίου 1996
Έπεσαν σοβάδες σε τάξη δημοτικού σχολείου στο Γαλάτσι - Από τύχη δεν τραυματίστηκαν μαθητές και δάσκαλοι
Το σοβαρό ατύχημα έγινε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου - Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων καταγγέλλει πως το κτίριο είναι παλιό και δεν έχουν γίνει έργα συντήρησης
Σοβάδες
Newsit logo
Newsit logo