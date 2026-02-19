Βιολάντα: Έφεση στην απόφαση προφυλάκισης θα καταθέσει ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου – «Δεν γνώριζα τον κίνδυνο»

Την πρόθεσή του να εφεσιβάλει την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκιση του εντολέα του, με την κατηγορία του ενδεχόμενου δόλου στη φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου, ανακοίνωσε ο συνήγορος του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα».

Υπενθυμίζεται ότι ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα έχει οδηγηθεί στις φυλακές Τρικάλων, μετά την πολύωρη απολογία του για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο. Ο κατηγορούμενος φέρεται να επέρριψε ευθύνη στους επιστήμονες που έδωσαν εγκρίσεις για τις άδειες και υποστήριξε ότι πληροφορήθηκε με μεγάλη χρονική καθυστέρηση το θέμα της οσμής, που οδήγησε στην έκρηξη και κατά συνέπεια τον θάνατο των 5 εργαζομένων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό των Τρικάλων «Ζυγός», ο δικηγόρος του κατηγορούμενου ανέφερε ότι δεν υπάρχει κανένας δόλος από την πλευρά του εντολέα του για αυτό το περιστατικό. Δήλωσε ότι ο εντολέας του καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάκρισης επαναλάμβανε ότι είναι συγκλονισμένος από το αποτέλεσμα της έκρηξης και ότι ουδέποτε γνώριζε ότι υπάρχει έστω και ένα μικρό ενδεχόμενο έκρηξης, ούτε ότι υπήρχε διαρροή προπανίου και ότι είχε διαβρωθεί κάποιος υπόγειος σωλήνας, λέγοντας ότι όλα αυτά τα κάνουν οι μηχανολόγοι μηχανικοί, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί, χωρίς να έχουν απαραίτητα ενημερώσει τον ίδιο τον ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα».

Ο συνήγορος ανέφερε όσα φέρεται να είχε υποστηρίξει ο ίδιος ο κατηγορούμενος, τόσο στο απολογητικό υπόμνημά του αλλά και απαντώντας στις ερωτήσεις του ανακριτή. Πλέον, μόλις η υπεράσπιση πάρει τα σχετικά έγγραφα από τις πραγματογνωμοσύνες, θα προχωρήσει στην έφεση στην απόφαση προφυλάκισης, ζητώντας την αποφυλάκιση του εργοστασιάρχη.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, τα στοιχεία είναι αδιάσειστα και παρουσιάζουν ότι τον ιδιοκτήτη να γνώριζε για την μυρωδιά στο εργοστάσιο, καθώς του είχε μεταφερθεί η πληροφορία, παρά το ότι ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν έχει φτάσει κάτι στα αυτιά του, παρά τις τελευταίες ημέρες πριν την έκρηξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν γνώριζα τον κίνδυνο»

Η απολογία του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» ολοκληρώθηκε έπειτα από σχεδόν πέντε ώρες, καθώς ξεκίνησε χθες Τετάρτη (18.02.2026) στις 13:00 και ολοκληρώθηκε στις 17:50.

Ισχυρίστηκε, ότι δεν γνώριζε πως υπήρχε αυτός ο κίνδυνος και ότι στον χώρο αυτό έπαιζαν τα παιδιά του, ενώ έριξε το βάρος σε αυτούς που υπέγραψαν τις μελέτες της επιχείρησης και αποποιήθηκε την ευθύνη της γνώσης για όλα όσα γίνονταν στο εργοστάσιο.

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου φέρεται να ισχυρίστηκε, ότι είναι ένας άνθρωπος που διαχειρίζεται και διευθύνει μία επιχείρηση με πολύ μεγάλο τζίρο και δεν θα μπορούσε να έχει γνώση για τα τεχνικά ζητήματα. Γι’ αυτόν τον λόγο είχε συνεργάτες γύρω του, μηχανολόγους μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς και ηλεκτρολόγους που έκαναν αυτή τη δουλειά. Ακόμα δήλωσε ότι θα στηρίξει τις οικογένειες των θυμάτων μέχρι τέλους, όπως και τους υπόλοιπους εργαζόμενους.

Η απολογία του, αν και πολύωρη, προκάλεσε πολλές απορίες στην εισαγγελική λειτουργό, η οποία επανέλαβε ερωτήματα για να πάρει απαντήσεις, αλλά χωρίς να πάρει διαφορετικές απαντήσεις, καθώς ο ιδιοκτήτης υποστήριξε ότι δεν γνώριζε κάτι.