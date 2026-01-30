Βιολάντα: Η απόφαση της Περιφέρειας για τις δεξαμενές προπανίου του εργοστασίου και έγγραφα για το αδήλωτο υπόγειο

Έγγραφα που φανερώνουν μια σειρά από παραλείψεις αλλά και παρατυπίες που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων χρόνων στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπως σημειώθηκε η φονική έκρηξη με αποτέλεσμα να χάσουν τις ζωές τους 5 εργαζόμενες, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Τέσσερις ημέρες μετά το τραγικό δυστύχημα στη Βιολάντα και οι έρευνες των πυροσβεστικών αρχών αλλά και των υπηρεσιών που έχουν αναλάβει την υπόθεση της έκρηξης, συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό προκειμένου να συμπληρωθεί το τελικό πόρισμα με το οποίο θα κλείσει η δικογραφία της υπόθεσης και θα οδηγηθούν οι υπεύθυνοι ενώπιων της δικαιοσύνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα, η φονική έκρηξη οφείλεται στη διαρροή προπανίου από τις σωληνώσεις του συστήματος που διέρχονταν από το υπέδαδος της συγκεκριμένης μονάδας που παραδόθηκε στις φλόγες.

Όπως αναφέρουν τα πρώτα στοιχεία των ανδρών του πυροσβεστικού σώματος, η διαρροή ήταν πολύμηνη ενώ το προπάνιο φαίνεται να διένυσε μία απόσταση 25 μέτρων και να τρύπωσε στο υπόγειο όπου μετατράπηκε σε βόμβα και σκόρπισε τον θάνατο.

Στο πρώτο από τα έγγραφα που αποκαλύπτει το newsit.gr, αποτυπώνεται η έγκριση προσθήκης του βιομηχανικού κτιρίου της Βιολάντα που έγινε φέρετρο για τις 5 γυναίκες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, στις 02.05.2018, εγκρίνεται η επέκταση του παραπάνω κτιρίου με την εταιρεία να είναι υποχρεωμένη σε σύντομο χρονικό διάστημα να ξεκινήσει τις εργασίες.

Στα στοιχεία διαγράμματος της δόμησης του κτιρίου που αποτυπώνονται στο συγκεκριμένο έγγραφο, η Βιολάντα δηλώνει τόσο το εμβαδόν του οικοπέδου όσο και τα τετραγωνικά που ήταν έως εκείνη τη στιγμή χτισμένα. Αναφέρει ότι η προσθήκη θα είναι της τάξης των 1.934 τμ, ενώ ταυτόχρονα δεν γίνεται καμία αναφορά ότι το υπάρχον κτίριο διαθέτει και υπόγειο. Μάλιστα, αναφέρει ότι υπάρχει ένας όροφος, το ισόγειο το οποίο και θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή των προϊόντων.

Σχεδόν 2 χρόνια αργότερα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας με αναφορά της, απαντώντας στην εταιρεία, επισημαίνει πως οι 4 δεξαμενές που υπήρχαν εντός του εργοστασίου, ήταν τοποθετημένες σε λανθασμένα σημεία και έπρεπε να μετακινηθούν αλλού έτσι ώστε να συμβαδίζουν με τους κανόνες ασφαλείας.

Στις 17.02.2020, η περιφέρεια Θεσσαλίας ανέβασε στην Διαύγεια τη διαπιστωτική πράξη της για την λειτουργία των δεξαμενών προπανίου στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα επισημαίνοντας «ΠΡΟΣΟΧΗ στους όρους της παρούσης αποφάσεως». Η περιφέρεια, μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε στους χώρους του εργοστασίου στις 13.12.2019 αλλά και από τη συγκέντρωση των υπόλοιπων δεδομένων, στην απόφασή της, ανέφερε ότι διαπιστώθηκαν τα εξής:

«Τη μη συμβατότητα της λειτουργίας της βιοτεχνίας όσον αφορά την τοποθέτηση των δεξαμενών δύο υπόγειων δεξαμενών 9.000 λίτρων σε απόσταση μικρότερη των 3 μέτρων από τα όρια ιδιοκτησίας και την τοποθέτηση δύο υπέργειων δεξαμενών 5.000 λίτρων και 9.000 λίτρων σε απόσταση μικρότερη των 7,5 μέτρων από τα όρια ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις αποστάσεις που προβλέπεται στην Υ.Α Αριθμ. Δ3/14858/93 (ΦΕΚ 477 Β’). Προκειμένου να εξετάσουμε τη χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας για τεχνική ανασυγκρότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3982/2011 και ο φορέας της δραστηριότητας να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία (για τις αποστάσεις των δεξαμενών από τα όρια ιδιοκτησίας) υπέβαλε στην Υπηρεσία μας με τη σχετ. (14) αίτηση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στο σχετ. (15) έγγραφό μας.

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, δια μέσου της Υπηρεσίας μας ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”».

Στο μεταξύ, με απόφαση εισαγγελέα έγινε παραγγελία για έρευνα σε όσους εμπλέκονται στην αδειοδότηση και τη λειτουργία του εργοστασίου.

Στο πλαίσιο αυτό στο μικροσκόπιο των αξιωματικών της ΔΑΕΕ, σε εκτέλεση της εισαγγελικής παραγγελίας, εκτός από τις ευθύνες ή παρανομίες της επιχείρησης, μπαίνουν και όλες οι υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται στις άδειες κατασκευής και λειτουργίας του εργοστασίου.