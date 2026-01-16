Βιβλίο Τσίπρα: Απαγόρευση συγκεντρώσεων στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο λόγω της παρουσίασης της «Ιθάκης»

Πλήρη απαγόρευση κάθε δημόσιας συνάθροισης για το Σάββατο, 17 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Ο λόγος είναι η εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη» και το κάλεσμα συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας, το οποίο εστάλη μέσω των social media.

Ειδικότερα, στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου έχει ανακοινωθεί η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη όπου η αστυνομία έχει εξαγγείλει έκτακτα μέτρα, με αφορμή τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις.

Τα περιοριστικά μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και αφορούν την ευρύτερη περιοχή που οριοθετείται από τις οδούς Ελευθερίου Βενιζέλου, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας και τη Λεωφόρο Νίκης.

Στην απαγόρευση περιλαμβάνεται και το πλακόστρωτο τμήμα της παραλίας, από το ύψος της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου έως την Αγίας Σοφίας.

Με αφορμή την εκδήλωση, οι «Ενωμένοι Μακεδόνες» είχαν απευθύνει διαδικτυακό κάλεσμα για συγκέντρωση, ενώ την ίδια ώρα, στις 12, συλλογικότητες είχαν ανακοινώσει κινητοποίηση αλληλεγγύης προς τους αγρότες στο άγαλμα Βενιζέλου.

Έτσι, λόγους δημόσιας ασφάλειας, η ΕΛΑΣ αποφάσισε την καθολική απαγόρευση συναθροίσεων στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και στην οριοθετημένη περιοχή του κέντρου.