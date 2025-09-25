Βοιωτία: Ανοίγουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί της 62χρονης διευθύντριας των ΚΕΠ – Τουλάχιστον πριν 4 χρόνια ο θάνατος της μητέρας της

Με δείγματα από δύο σημεία στο λάκκο που έσκαψε στο σπίτι η 62χρονη για να θάψει την ηλικιωμένη μητέρα της, νέες καταθέσεις από δεκάδες άτομα που γνώριζαν ή είχαν επαφές με την πρώην διευθύντρια των ΚΕΠ στη Βοιωτία και πλήρη έλεγχο στα οικονομικά στοιχεία της γυναίκας ξεκινάει ο νέος κύκλος ερευνών προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατός της 90χρονης οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Όπως επίσης και αν τα χρήματα που αποκόμισε από το δημόσιο η 62χρονη διευθύντρια των ΚΕΠ λαμβάνοντας τη σύνταξη και τα επιδόματα της νεκρής μητέρας της ξεπερνούν τα 120.000 ευρώ οπότε και δίωξη θα είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Παράλληλα, οι αστυνομικοί ψάχνουν τους δύο Αλβανούς εργάτες τον «Γιάννη» και ένα ακόμη άτομο αγνώστων στοιχείων οι οποίοι για 1.500 ευρώ άνοιξαν τον λάκκο στο σπίτι στη Βοιωτία χωρίς όμως να είναι παρόντες στην ταφή της ηλικιωμένης γυναίκας.

Σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πληροφορίες όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατος της 90χρονης είναι προγενέστερος των δυο ετών, καθώς

μέσα στο λάκκο δεν βρέθηκαν ιστοί, αλλά μόνο κόκαλα γεγονός πού παραπέμπει σε θάνατο που προήλθε πριν τουλάχιστον 4 χρόνια.

Οι καταθέσεις

Από σήμερα ένας-ένας δεκάδες άτομα τα οποία γνώριζαν την 63χρονη γυναίκα θα περάσουν από τα γραφεία των αξιωματικών στην Ασφαλείας προκειμένου να καταθέσουν τα όσα ξέρουν για τη ζωή, τη συμπεριφορά και τα οικονομικά της πρώην διευθυντής στο ΚΕΠ. Ειναι χαρακτηριστικό πως τα τελευταία χρόνια η 62χρονη προσήχθη τουλάχιστον 4 φορές στο τοπικό αστυνομικό τμήμα μετά από επεισόδια που είχε με συγχωριανούς της.

Παράλληλα τραπεζικοί λογαριασμοί, πιθανές διαθήκες, οικονομικές συναλλαγές, οικοδομικές εργασίες με οικονομικό αντάλλαγμα, θα μπουν στο μικροσκόπιο των αστυνομικών προκειμένου να διαπιστώσουν αν τελικά η συγκεκριμένη γυναίκα είχε τεράστια οικονομικά προβλήματα όπως η ίδια κατέθεσε στους αστυνομικούς.

Και αυτό γιατί με βάση τους υπολογισμούς των αστυνομικών η 62χρονη από μισθούς του δημοσίου και σύνταξη της μητέρας της και το αναπηρικό επίδομα μηνιαίως εισέπραττε περισσότερα από 3.000 ευρώ.

Δύο εργάτες

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του «Γιάννη» και ενός ακόμη ατόμου, που φέρεται ότι έσκαψαν το λάκκο έναντι ποσού των 1.500 ευρώ. Οι αστυνομικοί θεωρούν τα δύο πρόσωπα σημαντικά στην εξέλιξη των ερευνών, καθώς θα τους αποκαλύψουν ποτέ ανοίχτηκε ο λάκκος και έτσι θα έχουν καλύτερη εικόνα για το πότε πιθανότατα πέθανε η 90χρονη γυναίκα.

Μέχρι στιγμής όλοι οι άνθρωποι που γνώριζαν τους δύο Αλβανούς εργάτες δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες για το που πιθανόν να βρίσκονται, όμως θεωρείται βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα εντοπιστούν και θα κληθούν να καταθέσουν.