Βοιωτία: Η στιγμή της σύλληψης της 62χρονης Διευθύντριας του ΚΕΠ που έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξη

Στη φωτογραφία ντοκουμέντο που δημοσιεύει το newsit.gr, καταγράφεται η στιγμή της σύλληψης της Διευθύντριας ΚΕΠ στη Βοιωτία η οποία ομολόγησε πως έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο δίπλα από το σπίτι της με κίνητρο να συνεχίζει να παίρνει το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της.

Μια φρικιαστική υπόθεση που αποκαλύφθηκε σε χωριό στη Βοιωτία, όπου μια 62χρονη γυναίκα ομολόγησε ότι είχε θάψει τη μητέρα της κοντά στο σπίτι της.

Η γυναίκα προχώρησε στην αποτρόπαια πράξη της το καλοκαίρι του 2023 και έκτοτε δεν εμφανιζόταν πουθενά στο χωριό της στη Βοιωτία.

Αργότερα, έγινε καταγγελία στον εισαγγελέα Θήβας και ξεκίνησαν οι έρευνες από την Αστυνομία.

Στο πλαίσιο των ερευνών, η 62χρονη παρουσίασε ως μητέρα της μία άλλη γυναίκα που είχε πρόβλημα υγείας, αλλά στη συνέχεια παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι είχε θάψει την πραγματική της μητέρα στην αυλή του σπιτιού της.

«Έλεγε φτηνές δικαιολογίες»

Συγγενής της δράστιδας , σε δηλώσεις της ανέφερε πως η οικογένεια της 62χρονης δεν αντιμετώπιζε οικονομικό πρόβλημα και πως τους έλεγε «φτηνές δικαιολογίες» για να κάνει πιστευτή την παρουσία της μητέρας της.

«Ξέραμε πως η μητέρα της είχε εξαφανιστεί εδώ και κάποια χρόνια… Κάποιες φορές έλεγε πως είναι σε δομη, άλλοτε έκανε πως ήταν η μητέρας της μέσα στο σπίτι. Φώναζε όταν υπήρχε κόσμος στα διπλανά σπίτια “μαμά μην φωνάζεις, έρχομαι τώρα ” για να δείχνει ότι είναι στο μέσα σπίτι», είπε.

«Κίνησε την περιέργεια όλων μας.. πριν είχαμε πρόσβαση, τη βλέπαμε τη μητέρα της, μετά δε μας το επέτρεπε, έβαλε κάγκελα, σκυλιά… Οικονομικά προβλήματα δεν είχαν, ήταν μια χαρά. Έχει περιουσία. Έλεγε διάφορες φτηνές δικαιολογίες. Όταν ήρθε η αστυνομία, τους είπε ότι η μητέρα της δεν είναι εδώ. Την επομένη ημέρα, παρουσίασε στην αστυνομία μια γυναίκα που δεν είναι καλά… Δεν έμπαινε κανείς μέσα στο σπίτι, μόνο εργάτες. Ήταν πολύ κλειστή άνθρωπος.

Την τελευταία φορά που είδαμε την γιαγιά, ήταν πριν από 5 χρόνια. ‘Ηταν ξαπλωμένη σε ένα σεντόνι στο πάτωμα και φορούσε πάνα, ήταν σε άθλια κατάσταση και πολύ αδύνατη, έπειτα από τότε δεν την ξανά είδαμε ποτέ ξανά», είπε.

«Έψαχνε απεγνωσμένα για μητέρα»

Γειτόνισσα της 62χρονης, αποκάλυψε πως η συλληφθείσα «έψαχνε απεγνωσμένα για μητέρα»: «Πήγε σε 3 σπίτια στο χωριό, το τρίτο της “έκατσε”. Έφερε μια μαμά, έκατσε στο σπίτι. Έρχεται η αστυνομία, βλέπει την κυρία μέσα και την έβγαλαν φωτογραφία», δηλώνει η μάρτυρας.

«Όταν έφυγε η αστυνομία, ήρθε ένας κύριος που δεν ξέραμε και μιλούσε με την 62χρονη. Όταν ήρθε ξανά η αστυνομία, αυτός κρύφτηκε…», συμπλήρωσε και αναφερόμενη στην ανεύρεση της σορού, είπε πως οι αρχές έψχναν 3 ώρες στο μαντρί, «έσκαβαν και στο 1,5 μετρο βρεθηκε η σορός». Τέλος, σημείωσε πως το βράδυ της Παρασκευής, είχαν δει την 62χρονη να κουβεντιάζει με έναν άνδρα με αγροτικό αυτοκίνητο: « συζητούσαν για χρήματα, άκουσα να του λέει ” 1500 ευρώ μπορώ να σου δώσω”».

«Απέκρυψα από τις Αρχές τον θάνατό της μητέρας μου»

Στην ομολογία της η 62χρονη ανέφερε:

«Το καλοκαίρι του 2023, η μητέρα μου, η οποία είχε κινητικά προβλήματα, απεβίωσε στο σπίτι από παθολογικά αίτια, ωστόσο αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά προβλήματα, απέκρυψα από τις Αρχές τον θάνατό της, προκειμένου να συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και την σύνταξή της, ενώ με τη συνδρομή αλλοδαπού, με το όνομα «Γ.», που προσέλαβα και ο οποίος έχει ήδη μετακομίσει, την μεταφέραμε και την θάψαμε σε στάβλο ιδιοκτησίας μας κοντά στο σπίτι».

Ο πρόεδρος της κοινότητας Κλειδιού, Τάκης Αικατερίνης, δήλωσε σχετικά με το ανατριχιαστικό συμβάν:

«Είχα παρέμβει κι εγώ πολλές φορές για να μάθουμε πού βρίσκεται η μητέρα της. Είχαμε καταλάβει ότι κάτι γινόταν εδώ, αλλά δεν ήμασταν σίγουροι γιατί μας έλεγε οτι την είχε κλείσει σε ιδιωτική δομή. Προφασιζόταν ότι δεν ήθελε επισκέψει η μητέρα της, γιατί είχε ψυχολογικά προβλήματα».