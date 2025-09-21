Βοιωτία: «Ή θα με βοηθήσεις, ή θα αυτοκτονήσω» είπε η 62χρονη στον ανιψιό της γυναίκας που παρουσίασε για μητέρα της

Ανοίγουν τα στόματα στο χωριό Κλειδί Βοιωτίας, εκεί όπου διαδραματίστηκε μια απίστευτη και ανατριχιαστική υπόθεση με «πρωταγωνίστρια» μια 62χρονη Διευθύντρια ΚΕΠ η οποία έθαψε τη μητέρα για να να εισπράττει τη σύνταξη.

Η 62χρονη, ομολόγησε στις αρχές της Βοιωτίας μετά τη σύλληψή της πως δεν δήλωσε τον θάνατο της 91χρονης μητέρας της και αποκάλυψε πως την είχε θάψει σε στάβλο δίπλα από το σπίτι της. Η ίδια δικαιολόγησε την πράξη της λέγοντας ότι το έκανε αυτό «για να παίρνει το επίδομα αναπηρίας αλλά και τη σύνταξή της».

Το φρικτό γεγονός συνέβη το καλοκαίρι του 2023 και από τότε η γυναίκα αυτή δεν εμφανιζόταν πουθενά στο χωριό. Η υπόθεση ήρθε στο φως, μετά από καταγγελίες από συγγενείς και κατοίκους της περιοχής, καθώς είχαν χάσει τα ίχνη της ηλικιωμένης γυναίκας.

Όταν κλιμάκιο της αστυνομίας έφτασε στο σπίτι της, η 62χρονη παρουσίασε στους ένστολους μια 85χρονη γυναίκα πολυ αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας ως μητέρα της, αλλά στη συνέχεια είπε στους αστυνομικούς ότι την είχε θάψει στην αυλή.Η 62χρονη προχώρησε στην ενέργεια αυτή με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού.

«Πάτησε πάνω στην ευαισθησία μου»

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικός, είναι συγγενής της 85χρονης που παρουσίασε η Διευθύντρια σε ΚΕΠ στην περιοχή των Οινοφύτων, ως μητέρα της.

«Ήρθε με κλάματα και οδυρμούς και μου είπε ή θα με βοηθήσεις ή θα αυτοκτονήσω», είπε στο newsit.gr, ο ανιψιός της 85χρονης προκειμένου να της επιτρέψει να τη χρησιμοποιήσει για τον σκοπό της. Ο ίδιος δηλώνει πως πείστηκε εξαιτίας της ευαισθησίας του.

«Πάτησε πάνω στην ευαισθησία μου και στη βλακεία μου, δε μου έκοψε», είπε χαρακτηριστικά. «Μου είπε ότι έχουν έρθει αστυνομικοί για να δουν που είναι η μητέρα μου. Μου είπε ότι η μητέρα της είναι αλλού, ότι είναι στην Κόρινθο και πως έπρεπε με τον νόμο να την έχει εκείνη στο σπίτι επειδή παίρνει το επίδομα. “Αν δεν την έχω στο σπίτι, δεν δικαιούμαι το επίδομα και άρα το παίρνω παράνομα τόσο καιρό“, μου είπε. Στη συνέχεια, είπε πως θα πάρει τη θεία να τη φιλοξενήσει. Εγώ της είπα πάρε τη θεία, κάνε ότι θες».

Στη συνέχεια, ο άνδρας εξηγεί πως η 62χρονη πήγε να μπλέξει και έναν άλλο ηλικιωμένο που είχε εξυπηρετήσει στα ΚΕΠ. «Τον πήρε τηλέφωνο και του είπε έλα έπεσε η μάνα μου και θέλω να τη σηκώσουμε. Ήθαν οι αστυνομικοί, έμπλεξε κι αυτός».