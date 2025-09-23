Βοιωτία: Σε αργία η 62χρονη υπάλληλος του ΚΕΠ που έθαψε την μητέρα της σε αυτοσχέδιο λάκκο – «Από το 2021 είχαμε να την δούμε»

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την ανατριχιαστική υπόθεση της Βοιωτίας, όπου η 62χρονη έθαψε την μητέρα της σε αυτοσχέδιο λάκκο για να της παίρνει την σύνταξη. Εκτός από προφανές σκέλος της υπόθεσης, την σύνταξη δηλαδή που θα κληθεί να επιστρέψει η κόρη, προκύπτουν νέα ερωτήματα για την υπόθεση μέρα με τη μέρα. Αλλά και νέες πτυχές…

Εκεί που επικεντρώνονται πλέον οι Αρχές, είναι στο πότε αλλά και στο πώς πέθανε η άτυχη 92χρονη στη Βοιωτία. Η εισαγγελία της Θήβας, ζήτησε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για την πολύκροτη υπόθεση. Ζητά να διερευνηθεί και το ενδεχόμενο η κόρη να προκάλεσε τον θάνατο της μητέρας. Είτε με ανθρωποκτονία είτε με θανατηφόρα έκθεση της 92χρονης, όπως π.χ. να την άφηνε νηστική.

Μάλιστα, ο εισαγγελικός λειτουργός, πήγε ο ίδιος στο σημείο που ήταν θαμμένη η άτυχη ηλικιωμένη, για να κάνει επιτόπια έρευνα…

Σε αργία από τη θέση της διευθύντριας στο ΚΕΠ

Η 62χρονη που φέρεται να προκαλούσε πολλά προβλήματα και στην εργασία της, από την οποία φέρεται να απουσίαζε συχνά, τίθεται σε αργία με απόφαση του δημάρχου Τανάγρας, από τα καθήκοντα της προϊσταμένης στο ΚΕΠ.

Συνάδελφοί της, την κατηγορούν για εριστική συμπεριφορά και μιλούν για άνθρωπο που δημιουργούσε εντάσεις.

Συγγενής: Από το 2021 είχα να δω την μητέρα της 62χρονης

Και ενώ οι αστυνομικοί ερευνούν αν η μητέρα της 62χρονης έπεσε θύμα ανθρωποκτονίας ή έκθεσης σε κίνδυνο, συγγενικό πρόσωπο αποκαλύπτει ότι είχε να δει την άτυχη ηλικιωμένη από το 2021!

Μάλιστα περιγράφει ότι τότε, το 2021 είχε βρεθεί στην περιοχή και είχε δει την κόρη της, ζητώντας της να την αφήσει να δει και την μητέρα. Τότε εκείνη αρνήθηκε, λέγοντάς της ότι η ηλικιωμένη είναι μια χαρά.

Μάλιστα της είπε ότι της κλειδώνει το ψυγείο για να μην τρώει γιατί είχε παχύνει!

«Την ρωτούσα τι κάνει η μαμά, μου έλεγε μια χαρά είναι. Τότε που ήμουν εκεί, μου είπε ότι τρώει απαίσια, έχει πολύ παχύνει και τώρα της έχω κλειδώσει το ψυγείο. Γιατί είναι χοντρή και είναι σε μεγάλη ηλικία. Της κλειδώνω το ψυγείο για να μη μπορεί να φάει… Από 130 κιλά, η μητέρα είχε φτάσει 25!» περιέγραψε η συγγενής στην εκπομπή «Power Talk».

Σύμφωνα με τα όσα είπε η συγγενής, στην Τατιάνα Στεφανίδου, η τελευταία φορά που είδε κάποιος ζωντανή την άτυχη μητέρα, ήταν το 2021 όταν την εξέτασε ένας γιατρός. «Μετά έλεγε ο γιατρός, δεν έχω πάει να την δω γιατί δεν μας επιτρέπει».