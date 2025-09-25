Βοιωτία: Συγκλονιστικές μαρτυρίες για την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της – «Της έλεγε “δεν σε κοιτάω, έτσι θα πεθάνεις”»

Ξετυλίγεται σιγά – σιγά το υπόθεση της 62χρονης, που έχει παραδεχθεί ότι έθαψε τη μητέρα της στην Βοιωτία, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει παράνομα τη σύνταξη και τα επιδόματα, με νέες αποκαλύψεις για την διευθύντρια των ΚΕΠ.

Το σχέδιο της διευθύντριας των ΚΕΠ που σκόπευε να φύγει στο εξωτερικό πριν μερικά χρόνια, έγινε γνωστό, μετά από σειρά αποκαλύψεων και μαρτυρίες για την υπόθεση της Βοιωτίας, όπου η 62χρονη έθαψε την μητέρα της για να εισπράττει την σύνταξη και τα επιδόματα αναπηρίας της 91χρονης.

Σύμφωνα με μαρτυρία που εξασφάλισε η εκπομπή Live News αναφέρει ότι η 62χρονη γυναίκα σχεδίαζε να πάει στην Γερμανία.

Συγκεκριμένα, η Αθηνά Φαρμάκη, κάτοικος Μονάχου και φίλη της 62χρονης από την Βοιωτία είπε ότι γνωρίζονταν από μικρά παιδιά, ήταν συμμαθήτριες. Κατόπιν καθώς τα χρόνια πέρασαν χάθηκε η επαφή μεταξύ των δύο γυναικών και επικοινώνησε ξανά η 62χρονη με την κα Φαρμάκη φέτος τον Ιούνιο.

«Μιλήσαμε για πολλά πράγματα. Με ρώτησε αν μπορώ να την φιλοξενήσω στη Γερμανία, να δουλέψει και της είπα ”ναι”. Τον Οκτώβριο θα ερχόμουν πάλι και θα ερχόταν μαζί μου. Μου είπε θα έβγαινε η σύνταξή της μέχρι τότε», είπε η φίλη της 62χρονης.

Όπως ανέφερε στη συνέχεια, η 62χρονη είχε πει ότι σκεφτόταν να πάρει και το γιο της μαζί στην Γερμανία και ρωτούσε ποιος ήταν ο βασικός μισθός. «Ήθελε να έρθει στην Γερμανία τον Οκτώβριο. Εμένα μου είπε ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα έχει βγει και η σύνταξή της και θα μπορεί να έρθει», επεσήμανε η κα Φαρμάκη.

«Τον Σεπτέμβριο ήρθε στο σπίτι μου λίγο αγχωμένη και μου είπε να μιλήσουμε λίγο μόνες μας, ”χρειάζομαι την βοήθειά σου”, μου είπε. Πήγαμε στο υπνοδωμάτιο μου, μιλήσαμε και μου είπε να πω στη μητέρα μου να πάει στο σπίτι, γιατί θα ερχόταν η αστυνομία να δει τη μητέρα της και η μητέρα της είναι σε μία δομή και δεν μπορεί να την φέρει τόσο γρήγορα και επειδή παίρνει το επίδομα… αλλά πρέπει να δούνε την μητέρα της σήμερα, αλλιώς θα την πάρουν μαζί της η αστυνομία», ανέφερε η φίλη της 62χρονης.

Η Αθηνά Φαρμάκη σχολίασε ότι όσα της είπε η 62χρονη ήταν πολύ πειστικά, αλλά όπως είπε η μητέρα της δεν ήθελε να το κάνει αυτό. Η ίδια σημείωσε ότι είναι πολύ απογοητευμένη από τα ψέματα που άκουσε.

Παράλληλα, η μητέρα της υπήρξε φίλη της άτυχης 91χρονης που θάφτηκε στο λάκκο και δήλωσε:

«Η κόρη της όταν πήγαινα κάτω στο σπίτι τους, να δω την μαμά της, την έβριζε και της έλεγε ( η 62χρονη στη μητέρα της) ” δεν σε κοιτάω”. Μου λέει η μάνα της ‘μου άδειασε το ψυγείο κάτω στο σπίτι να μην έχει τίποτα να φάω και μου πήρε και το κλειδί πάνω, να μην μπορώ να πάω», γιατί ανέβαινε τις σκάλες τότε».

Όπως είπε η φίλη της 91χρονης, άκουσε με τα αυτιά της να λέει η 62χρονη στην μητέρα της: «Της έλεγε η κόρη της ”δεν σε κοιτάω μωρή, γιατί τρως πολύ και δεν σε κοιτάω. Έτσι θα πεθάνεις”».