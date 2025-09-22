Ελλάδα

Βοιωτία: «Θα επιστρέψω τα χρήματα, ντρέπομαι πολύ» λέει τώρα η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο για να εισπράττει τη σύνταξη

«Έχει καταλάβει το λάθος που έχει κάνει, ήταν σε πολύ μεγάλη οικονομική ανάγκη και είχε πάρα πολλά χρέη», υποστηρίζει ο δικηγόρος της
Η σύλληψη της 62χρονης
Κώστας Χάλκος

«Έχω μετανιώσει και θα επιστρέψω τα χρήματα πίσω», υποστηρίζει μέσω του δικηγόρου της στο newsit.gr η 62χρονη Διευθύντρια ΚΕΠ στη Βοιωτία που απέκρυψε το θάνατο της ηλικιωμένης μητέρα της και την έθαψε σε στάβλο κοντά στο σπίτι της, προκειμένου να λαμβάνει η ίδια τη σύνταξη και τα επιδόματα.
 
Νωρίτερα σήμερα (22.09.2025), η 62χρονη που συγκλόνισε τους κατοίκους του χωριού της στο Κλειδί Βοιωτίας με την μακάβρια υπόθεση, οδηγήθηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θήβας όπου ζήτησε και έλαβε αναβολή για την απολογία της και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη- η δίκη της αναβλήθηκε για την 1η Οκτωβρίου 2025.  

Η γυναίκα που  κατηγορείται για «μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού», «ψευδή κατάθεση», «ανθρωποκτονία από αμέλεια» και «απάτη», κατά τη διάρκεια της ομολογίας της στους αστυνομικούς, ισχυρίστηκε ότι οι οικονομική δυσπραγία που αντιμετωπίζει την ανάγκασαν να μην δηλώσει το θάνατο της 91χρονης μητέρας της.
 
«Το δικαστήριο είχε προγραμματιστεί για σήμερα, ζητήσαμε αναβολή και πήραμε νέα ημερομηνία για την πρώτη του Οκτώβρη. Έχει μετανιώσει, και ντρέπεται πάρα πολύ. Έχει καταλάβει το λάθος που έχει κάνει, ήταν σε πολύ μεγάλη οικονομική ανάγκη κι είχε πάρα πολλά χρέη», λέει στο newsit.gr o δικηγόρος της 62χρονης, Νικόλαος Γεωργούσης και συνεχίζοντας συμπληρώνει: «Έτσι έκανε αυτό το λάθος και φυσικά θα επιστρέψει τα χρήματα το συντομότερο που μπορεί. Η μητέρα της έπαιρνε σύνταξη και επίδομα αναπηρίας».
 
Το απίστευτο περιστατικό που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο τα τελευταία 24ώρα αποκαλύφθηκε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου. Μετά από ανώνυμη καταγγελία για εξαφάνιση της μητέρας της 62χρονης, άνδρες του αστυνομικού τμήματος της Τανάγρας βρέθηκαν στο χωριό Κλειδί της Εύβοιας όπου και της πέρασαν χειροπέδες.

Η διευθύντρια του ΚΕΠ που αρχικά προσπάθησε να παραπλανήσει τις διωκτικές αρχές παρουσιάζοντας μια άλλη γυναίκα ως τη μητέρα της, όταν όμως είδε ότι το κόλπο της είχε αποτύχει τότε αποκάλυψε ότι την είχε θάψει στο στάβλο του σπιτιού της.    

