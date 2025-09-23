Βόλος: Ακαριαίος ο θάνατος του 20χρονου που έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικίας – Η παρατήρηση για την φασαρία

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί ο Βόλος από τον τραγικό χαμό του 20χρονου, ο οποίος σκοτώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου πέφτοντας στο κενό από την ταράτσα πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης.

Τραγική ειρωνεία πως ο 20χρονος που σκοτώθηκε πέφτοντας από την ταράτσα, σε δύο μέρες θα αναχωρούσε από τον Βόλο για την Αθήνα προκειμένου να συνεχίσει την εξεταστική του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ολοκληρώθηκε η νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του άτυχου νέου. Τα ευρήματα δείχνουν ότι ο θάνατός του ήταν σχεδόν ακαριαίος, καθώς ο Ιάσονας υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από την πτώση.

Ο νεαρός φοιτητής του ΤΕΦΑΑ Αθηνών και γυμναστής στο επάγγελμα, ήταν μοναχογιός και η απώλειά του έχει συγκλονίσει όχι μόνο την οικογένειά του αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Η Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία πτώση, καθώς παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα γύρω από το τι προηγήθηκε της τραγωδίας.

Μάλιστα λαμβάνονται νέες καταθέσεις από ενοίκους για να διαπιστωθεί τι ήταν αυτό που έκανε τους νεαρούς να αποχωρήσουν αιφνίδια από την ταράτσα.

Η παρατήρηση για την φασαρία

Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποια στιγμή, δύο ώρες μετά τα μεσάνυχτα, ένας από τους ενοίκους της πολυκατοικίας ανέβηκε και έκανε στους νεαρούς παρατήρηση για τη φασαρία. Οι τρεις φίλοι άρχισαν να τρέχουν και ο 20χρονος πάτησε στο τζάμι του φωταγωγού.

Η μητέρα ενός εκ των τριών νεαρών περιγράφει στο Live News τα όσα έγιναν. Ο γιος της είχε προσκαλέσει τους δύο φίλους στο σπίτι του και κάποια στιγμή ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας. Ήταν περασμένα μεσάνυχτα.

«Μουσική δεν είχαν τα παιδιά, προφανώς μιλούσαν δυνατά κι αυτό ενόχλησε τον κάτοικο, τον ένοικο διπλανού διαμερίσματος, ο οποίος έκανε αυτό που έκανε και προφανώς το παιδάκι επειδή είναι συνεσταλμένο πολύ, καλό παιδί, πάνω στον πανικό του επειδή νόμιζε ότι κάτι θα βρει εκεί να πατήσει και ήταν plexiglass και έπεσε στο κενό».

Οι φωνές που ακούστηκαν, την έκαναν να καταλάβει πως κάτι πολύ κακό είχε συμβεί. Αρχικά, οι δύο φίλοι του 20χρονου φοιτητή δεν είχαν καταλάβει αυτό που συνέβη.

«Ο ένοικος διαμαρτυρήθηκε, τους φώναξε, ο γιος μου κατέβηκε κάτω, το παιδί αυτό προφανώς έχει άλλο χαρακτήρα και ίσως φοβήθηκε μην πούνε κάτι στους γονείς του. Τι να πω; Δεν ξέρω πώς σκέφτονται εκείνη την ώρα. Τι σκέψεις πέρασαν από το μυαλό τους, δεν ξέρω. Τρία παιδιά ήταν. Ψάχνανε να τον βρουν και τελικά τον βρήκανε νεκρό».

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν σε αστυνομικούς, πως οι τρεις φίλοι εκτόξευαν κατά διαστήματα και αυγά σε περαστικούς, κάτι πάντως που μένει να διαπιστωθεί.