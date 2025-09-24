Βόλος: Απείλησε πως θα «ξεκοιλιάσει» την αδελφή του επειδή προσέφυγε δικαστικά κατά του πατέρα τους 

Ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου οδηγήθηκε σήμερα (24.09.2025) ένας 60χρονος που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της 59χρονης αδελφής του, την οποία απείλησε πως θα «ξεκοιλιάσει».

Η γυναίκα, σύμφωνα με την δικογραφία, μίσθωσε σε ενοικιάστρια αγρόκτημα στο Βόλο το οποίο είχε αποκτήσει από κληρονομιά της μητέρας της το 1995. Στις 15 Σεπτεμβρίου ο 86χρονος πατέρας της μπήκε στον χώρο του κτήματος και προκάλεσε ζημιές σε έπιπλα και εξοπλισμό, πράξη για την οποία καταδικάστηκε για φθορά ξένης περιουσίας και διατάραξη οικιακής ειρήνης.

Λίγο αργότερα, ο 60χρονος αδελφός της φέρεται να επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της, απειλώντας την με εκφράσεις όπως «θα σε σκοτώσω» και «θα σε τρυπήσω με μαχαίρι». Η γυναίκα προσέφυγε αμέσως στην αστυνομία, υποβάλλοντας μήνυση.

Σύμφωνα με το gegonota.news, κατά την ακροαματική διαδικασία, η καταγγέλλουσα περιέγραψε τον αδελφό της ως άνθρωπο με βίαιη συμπεριφορά, σημειώνοντας ότι απείλησε τη ζωή της και εξύβρισε ακόμη και τον γιο της.

Μάρτυρας που άκουσε το τηλεφώνημα επιβεβαίωσε τα λεγόμενά της. Ο κατηγορούμενος, συνταξιούχος ανώτατος αξιωματικός του Εμπορικού Ναυτικού, αρνήθηκε κατηγορηματικά τις πράξεις που του αποδίδονται, δηλώνοντας πως η αδελφή του είναι «πάντα προβληματική» και πως ο ίδιος ενήργησε μόνο για να υπερασπιστεί τον πατέρα τους.

Η εισαγγελέας σχολίασε πως, ούτε τα πτυχία, ούτε οι επαγγελματικές περγαμηνές μπορούν να αποτελέσουν άμυνα απέναντι στην ενδοοικογενειακή βία, η οποία δεν κάνει διακρίσεις.

Το δικαστήριο κήρυξε ένοχο τον 60χρονο, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης επτά μηνών με αναστολή, με παρεπόμενη ποινή την απαγόρευση της επικοινωνίας με την αδελφή του, με κάθε μέσο.