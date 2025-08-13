Βόλος: Ένταση κατά την άφιξη Ισραηλινών τουριστών που επέβαιναν σε κρουαζιερόπλοιο

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το πρωί της Τετάρτης (13.8.2025) πολίτες και σωματεία του Βόλου, για την άφιξη Ισραηλινών επιβατών κρουαζιερόπλοιου που έδεσε το πρωί στην πόλη.

Διαδηλωτές με πορεία από τον κόμβο του ΚΤΕΛ έφτασαν μέσω της οδού Λαμπράκη στον κόμβο του παλιού λιμανιού στον Βόλο. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει κάθε πέρασμα προς το λιμάνι και τις πύλες εξόδου των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου με επιβάτες Ισραηλινούς.

Στην οδό Πυράσσου υπήρξε επεισόδιο μεταξύ των διαδηλωτών υπέρ της Παλαιστίνης και των δυνάμεων των ΜΑΤ όταν οι πρώτοι επιχείρησαν να προσεγγίσουν προς τον φράκτη του λιμανιού.

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, δύο διμοιρίες ΜΑΤ τοποθετήθηκαν μπροστά από τους πολίτες, προκειμένου να εμποδίσουν την ανάρτηση πανό με συνθήματα ορατά από το πλοίο στην οδό Αθηνών.