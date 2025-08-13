Ελλάδα

Βόλος: Ένταση κατά την άφιξη Ισραηλινών τουριστών που επέβαιναν σε κρουαζιερόπλοιο

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, δύο διμοιρίες ΜΑΤ τοποθετήθηκαν μπροστά από τους πολίτες
ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ/EUROKINISSI

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το πρωί της Τετάρτης (13.8.2025) πολίτες και σωματεία του Βόλου, για την άφιξη Ισραηλινών επιβατών κρουαζιερόπλοιου που έδεσε το πρωί στην πόλη.  

Διαδηλωτές με πορεία από τον κόμβο του ΚΤΕΛ έφτασαν μέσω της οδού Λαμπράκη στον κόμβο του παλιού λιμανιού στον Βόλο. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει κάθε πέρασμα προς το λιμάνι και τις πύλες εξόδου των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου με επιβάτες Ισραηλινούς.

Στην οδό Πυράσσου υπήρξε επεισόδιο μεταξύ των διαδηλωτών υπέρ της Παλαιστίνης και των δυνάμεων των ΜΑΤ όταν οι πρώτοι επιχείρησαν να προσεγγίσουν προς τον φράκτη του λιμανιού.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον Βόλο (ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον Βόλο /
(ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ/EUROKINISSI)
Διαμαρτυρία στον Βόλο
Διαμαρτυρία στον Βόλο / ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ / EUROKINISSI

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, δύο διμοιρίες ΜΑΤ τοποθετήθηκαν μπροστά από τους πολίτες, προκειμένου να εμποδίσουν την ανάρτηση πανό με συνθήματα ορατά από το πλοίο στην οδό Αθηνών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo