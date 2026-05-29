Βόλος: Νεκρός από ανακοπή καρδιάς 47χρονος – Ήταν αγχωμένος για την κόρη του που έδινε Πανελλήνιες

Ανείπωτη τραγωδία στον Βόλο, όπου μαθητής βρήκε τον πατέρα του νεκρό στο μπάνιο καθώς υπέστη ανακοπή καρδιάς. Πληροφορίες από τοπικά μέσα μεταδίδουν πως ο 47χρονος άνδρας ήταν ιδιαίτερα αγχωμένος τις τελευταίες ημέρες, καθώς το παιδί έδινε Πανελλήνιες.

Όλα συνέβησαν το πρωί της Παρασκευής (29.05.2026) κατά την πρώτη ημέρα των Πανελλήνιων. Ο μικρός του γιος, μπαίνοντας στο μπάνιο του σπιτιού τους, βρήκε τον 47χρονο χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως κάλεσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο πατέρας και επιχειρηματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου και παρά τον αγώνα που έδωσαν οι γιατροί, δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 47χρονος έπαθε έμφραγμα που προκάλεσε ανακοπή καρδιάς.

Άτομα από το περιβάλλον του αποκαλύπτουν πως τις τελευταίες ημέρες τον είχε κυριεύσει το άγχος για την κόρη του που σήμερα ξεκίνησε τις Πανελλήνιες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν μπορούσε να διαχειριστεί την πίεση.

Στο νοσοκομείο του Βόλου εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας με την σύζυγό του να σπαράζει το κλάμα και να ζητά να μην ενοχληθεί το παιδί της την ώρα της εξέτασης.

