Ελλάδα

Βόλος: Νεκρός από ανακοπή καρδιάς 47χρονος – Ήταν αγχωμένος για την κόρη του που έδινε Πανελλήνιες

Τον άνδρα βρήκε νεκρό ο μικρός του γιος - Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης
Ασθενοφόρο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ανείπωτη τραγωδία στον Βόλο, όπου μαθητής βρήκε τον πατέρα του νεκρό στο μπάνιο καθώς υπέστη ανακοπή καρδιάς. Πληροφορίες από τοπικά μέσα μεταδίδουν πως ο 47χρονος άνδρας ήταν ιδιαίτερα αγχωμένος τις τελευταίες ημέρες, καθώς το παιδί έδινε Πανελλήνιες.

Όλα συνέβησαν το πρωί της Παρασκευής (29.05.2026) κατά την πρώτη ημέρα των Πανελλήνιων. Ο μικρός του γιος, μπαίνοντας στο μπάνιο του σπιτιού τους, βρήκε τον 47χρονο χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως κάλεσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο πατέρας και επιχειρηματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου και παρά τον αγώνα που έδωσαν οι γιατροί, δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 47χρονος έπαθε έμφραγμα που προκάλεσε ανακοπή καρδιάς.

Άτομα από το περιβάλλον του αποκαλύπτουν πως τις τελευταίες ημέρες τον είχε κυριεύσει το άγχος για την κόρη του που σήμερα ξεκίνησε τις Πανελλήνιες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν μπορούσε να διαχειριστεί την πίεση.

Στο νοσοκομείο του Βόλου εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας με την σύζυγό του να σπαράζει το κλάμα και να ζητά να μην ενοχληθεί το παιδί της την ώρα της εξέτασης.

Πληροφορίες από gegonota.news

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
212
143
119
88
70
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo