Βόλος: «Όλα τα είδα και όταν την μαχαίρωσε και όταν φώναζε» περιγράφει η κόρη της 36χρονης που δολοφονήθηκε από τον πατέρα της

Τραγικές φιγούρες μετά την νέα γυναικοκτονία στον Βόλο τα παιδιά της οικογένειας με την κόρη του δράστη να βρίσκεται μπροστά στο φονικό.

Όπως υποστηρίζει η κόρη του ζευγαριού μιλώντας στο Live News, η παθολογική ζήλια του 40χρονου ήταν εκείνη που τον οδήγησε στη γυναικοκτονία της συζύγου του στο Βόλο.

Όπως λέει η κόρη του δράστη, η οποία ήταν μπροστά όταν εκείνος σκότωνε τη μητέρα της, οι γονείς της είχαν τσακωθεί και στο παρελθόν επειδή εκείνος ζήλευε.

«Τσακώθηκαν επειδή ο πατέρας μου ήταν φουλ ζηλιάρης γι’ αυτό το λόγο»

-Δεν είχαν ξανά τσακωθεί;

Είχαν αλλά δεν ήταν έτσι. Μια χαρά ήμασταν. Τώρα τελευταία άρχισε οικοδομή. Κανονικά δούλευε. Ήταν κανονικός. Ούτε φώναζε, ούτε έπινε, τίποτα από αυτά. Απλά άρχισε μόνο από την ζήλια και γι’ αυτό το έκανε.

-Εσύ ήσουν μπροστά;

Ναι. Φώναζε η μητέρα μου «βοήθεια, βοήθεια» και αυτός το έκανε γρήγορα και έφυγε. Όλα τα είδα και όταν την μαχαίρωσε και όταν φώναζε και όταν την τράβηξε από το μαλλί την έριξε κάτω και όλα. Ήταν μέσα στο δωμάτιο, φωνάζανε. Εγώ δεν έδωσα τόση σημασία, κοιμόμουν και αυτό.

Μετά άρχισε να λέει η μαμά «θες να με σκοτώσεις» και λέει «βάλτε την μικρή μέσα» και μετά άρχισε να τρέχει η μαμά και τη βάρεσε μετά.

Ήμουν εγώ και ο αδερφός μου, είναι 13 χρονών. Δεν ξέρω τι να πω, ήταν απότομο. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Είχανε έναν τσακωμό γι’ αυτό το θέμα και είπε η μαμά «καλύτερα να χωρίσουμε» και έφυγε δύο μέρες, δεν τον έδιωξε η μαμά, απλά έφυγε μόνος του και μετά γύρισε, από δύο μέρες και μας έλεγε «το έχω μετανιώσει» και όλα αυτά αλλά τον πιστέψαμε. Δεν θέλω να τον δω πια μπροστά μου.

-Είχε κάνει κάποια απόπειρα αυτοκτονίας;

Κάποτε ναι, φέτος βασικά. Γι’ αυτό τον λόγο, για τον ίδιο λόγο είχε.

-Έπαιρνε το κινητό της μαμάς, έψαχνε τα μηνύματα;

Ναι, ναι, ναι.