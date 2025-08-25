Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Βόλος: «Όλα τα είδα και όταν την μαχαίρωσε και όταν φώναζε» περιγράφει η κόρη της 36χρονης που δολοφονήθηκε από τον πατέρα της

«Φώναζε η μητέρα μου «βοήθεια, βοήθεια» και αυτός το έκανε γρήγορα και έφυγε»
Βόλος

Τραγικές φιγούρες μετά την νέα γυναικοκτονία στον Βόλο τα παιδιά της οικογένειας με την κόρη του δράστη να βρίσκεται μπροστά στο φονικό.

Όπως υποστηρίζει η κόρη του ζευγαριού μιλώντας στο Live News, η παθολογική ζήλια του 40χρονου ήταν εκείνη που τον οδήγησε στη γυναικοκτονία της συζύγου του στο Βόλο.

Όπως λέει η κόρη του δράστη, η οποία ήταν μπροστά όταν εκείνος σκότωνε τη μητέρα της, οι γονείς της είχαν τσακωθεί και στο παρελθόν επειδή εκείνος ζήλευε.

«Τσακώθηκαν επειδή ο πατέρας μου ήταν φουλ ζηλιάρης γι’ αυτό το λόγο»

-Δεν είχαν ξανά τσακωθεί;

Είχαν αλλά δεν ήταν έτσι. Μια χαρά ήμασταν. Τώρα τελευταία άρχισε οικοδομή. Κανονικά δούλευε. Ήταν κανονικός. Ούτε φώναζε, ούτε έπινε, τίποτα από αυτά. Απλά άρχισε μόνο από την ζήλια και γι’ αυτό το έκανε.

-Εσύ ήσουν μπροστά;

Ναι. Φώναζε η μητέρα μου «βοήθεια, βοήθεια» και αυτός το έκανε γρήγορα και έφυγε. Όλα τα είδα και όταν την μαχαίρωσε και όταν φώναζε και όταν την τράβηξε από το μαλλί την έριξε κάτω και όλα. Ήταν μέσα στο δωμάτιο, φωνάζανε. Εγώ δεν έδωσα τόση σημασία, κοιμόμουν και αυτό.

Μετά άρχισε να λέει η μαμά «θες να με σκοτώσεις» και λέει «βάλτε την μικρή μέσα» και μετά άρχισε να τρέχει η μαμά και τη βάρεσε μετά.

Ήμουν εγώ και ο αδερφός μου, είναι 13 χρονών. Δεν ξέρω τι να πω, ήταν απότομο. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Είχανε έναν τσακωμό γι’ αυτό το θέμα και είπε η μαμά «καλύτερα να χωρίσουμε» και έφυγε δύο μέρες, δεν τον έδιωξε η μαμά, απλά έφυγε μόνος του και μετά γύρισε, από δύο μέρες και μας έλεγε «το έχω μετανιώσει» και όλα αυτά αλλά τον πιστέψαμε. Δεν θέλω να τον δω πια μπροστά μου.

-Είχε κάνει κάποια απόπειρα αυτοκτονίας;

Κάποτε ναι, φέτος βασικά. Γι’ αυτό τον λόγο, για τον ίδιο λόγο είχε.

-Έπαιρνε το κινητό της μαμάς, έψαχνε τα μηνύματα;

Ναι, ναι, ναι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η διαδρομή θανάτου που ακολούθησε η 4χρονη Αμέλια στους Παξούς για να παίξει στην μοιραία πισίνα
«Ετοιμάζαμε πάρτι για τα γενέθλια της, τώρα πλέον φαρμάκι», λέει με τρεμάμενη φωνή η θεία της - Οι αστυνομικοί που έφτασαν πρώτοι στην βίλα, έκαναν ΚΑΡΠΑ στο άτυχο κορίτσι επί 45 λεπτά
Η τετράχρονη στους Παξούς
ΕΟΦ: Πάνω από 600 συμπληρώματα διατροφής εκτός αγοράς την τελευταία δεκαετία λόγω νοθείας
Ανησυχητικά στοιχεία φέρνει στο φως ανάλυση για τις ανακλήσεις προϊόντων από τον ΕΟΦ - Τα περισσότερα σκευάσματα αφορούσαν σεξουαλική τόνωση και αδυνάτισμα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις πωλούνταν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου
Φωτογραφία αρχείου
Newsit logo
Newsit logo