Βόλος: Στα δικαστήρια 80χρονος από την πρώην σύζυγό του – «Χτύπησε με σίδερο τον γιο μας και απείλησε να μου πάρει το κεφάλι»

Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εκδικάστηκε σήμερα (13/8/25) στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου. Ένας 80χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον γιο του και την πρώην σύζυγό του, με την οποία έχουν χωρίσει εδώ και 32 χρόνια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του gegonota.news για το συμβάν στο Βόλο, το πρώην ζευγάρι μένει σε σπίτια αντικριστά το ένα με το άλλο. Κάποια στιγμή που η γυναίκα βγήκε στην αυλή του σπιτιού της και όταν ο 80χρονος την είδε μετά από καιρό, καθώς εκείνη ζει στην Γερμανία, θυμήθηκε τις περιουσιακές διαφορές τους…

Τότε, σύμφωνα με την καταγγελία, ο 80χρονος την έβρισε και όταν εμφανίστηκε ο γιος του προσπαθώντας να ηρεμήσει τα πνεύματα, τότε ο ηλικιωμένος τον χτύπησε με ένα σίδερο, τραυματίζοντάς τον στο χέρι.

Ο ηλικιωμένος, σύμφωνα με την κατάθεση της πρώην συζύγου του, απείλησε αρχικά πως «θα έκανε ό,τι δεν είχε κάνει χρόνια πριν» και πως «θα πάρω το κεφάλι το δικό σου και του γιου σου».

Η γυναίκα, που υποστηρίζει ότι έχει πέσει θύμα βίας στο παρελθόν από τον πρώην σύζυγό της, κάλεσε την αστυνομία, λέγοντας μάλιστα ότι στο σπίτι του ο 80χρονος έχει καραμπίνα, με την οποία στο παρελθόν είχε τραυματίσει την μητέρα της.

Στο σημείο έφθασε η αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον 80χρονο και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο κατηγορούμενος, ενώπιον του δικαστηρίου, υποστήριξε πως λόγω της προχωρημένης ηλικίας του δεν θα μπορούσε να κάνει πράξη οποιαδήποτε απειλή σε βάρος της πρώην συζύγου του και του γιου του. Ο ίδιος συμπλήρωσε πως, ο λόγος για τον οποίο τον κατήγγειλαν, είναι γιατί θέλουν να τον κλείσουν στην φυλακή.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για όλες τις πράξεις, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 21 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως χωρίς αναστολή δεδομένου του βεβαρυμένου ποινικού μητρώου του κατηγορουμένου, με την έφεση ωστόσο να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα.