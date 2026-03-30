Βόλος: Στη φυλακή 35χρονος που κρατούσε φυλακισμένη στο σπίτι τη Γερμανίδα σύντροφό του και τη χτυπούσε – Την έσωσε ο πρώην

Τον απόλυτο εφιάλτη αντί για τον απόλυτο έρωτα έζησε μία 43χρονη Γερμανίδα στο Πήλιο από τα χέρια του σύντροφού της που την κρατούσε κλειδωμένη στο σπίτι του. Σωτήρας από το μαρτύριο που ζούσε, στάθηκε ο πρώην της από τύχη.

Η γνωριμία του ζευγαριού έγινε το 2024 μέσω Facebook, ενώ η σχέση τους ξεκίνησε τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς. Ο 35χρονος, επικαλούμενος τις δύσκολες καιρικές συνθήκες στο χωριό στο Νότιο Πήλιο όπου διέμενε η γυναίκα, της πρότεινε να μετακομίσει σε ακίνητο ιδιοκτησίας του, πρόταση την οποία εκείνη δέχτηκε και από εκεί ξεκίνησε ο εφιάλτης της, αναφέρει το gegonota.news.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 43χρονης, για διάστημα περίπου ενάμιση μήνα, ο άνδρας φέρεται να την κρατούσε κλειδωμένη μέσα στο σπίτι, να της έχει αφαιρέσει το κινητό τηλέφωνο και να την κακοποιεί συστηματικά.

Η ίδια κατέθεσε ότι τα Χριστούγεννα του 2024 δέχθηκε ιδιαίτερα σκληρή επίθεση, όταν ο 35χρονος τη χτύπησε με κούτσουρο, προκαλώντας της σοβαρές σωματικές βλάβες στο κεφάλι, στα μάτια και στα πλευρά. Αργότερα, της επέστρεψε το κινητό τηλέφωνο με αλλαγμένο το PIN, έτσι ώστε να μπορεί να σηκώνει το τηλέφωνο όταν την καλούσε.

Η τυχαία και σωτήρια παρέμβαση του πρώην

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις αρχές Ιανουαρίου 2025, όταν ο πρώην σύντροφός της επικοινώνησε μαζί της για να της ευχηθεί για τη γιορτή της. Τότε η γυναίκα κατάφερε να του περιγράψει όσα βίωνε, με αποτέλεσμα εκείνος να ειδοποιήσει τις αρχές. Η αστυνομία εντόπισε και απελευθέρωσε την 43χρονη στις 12 Ιανουαρίου.

Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο 35χρονος

Σε βάρος του 35χρονου ασκήθηκαν διώξεις για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο κατηγορούμενος, που οδηγήθηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου στις 27 Μαρτίου, αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν την κακοποίησε ούτε την κράτησε παρά τη θέλησή της, ενώ έκανε λόγο για σχέση «δούναι και λαβείν» καταθέτοντας πως εκείνη πλήρωνε όλα τους τα έξοδα.

Το δικαστήριο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του και τον καταδίκασε σε συνολική ποινή φυλάκισης τριών ετών, με άμεση έκτιση, οδηγώντας τον στη φυλακή.