Βόλος: Τραυματίστηκε σοβαρά 6χρονος μετά από τροχαίο με μηχανάκι στη Νέα Ιωνία

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του 6χρονου, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου λειτουργεί εξειδικευμένη Παιδοχειρουργική Κλινική
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (21.08.2025) στον Βόλο, με έναν 6χρονο να τραυματίζεται σοβαρά.

Ένα 6χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που συνέβη στην περιοχή Φυτόκο Νέας Ιωνίας στον Βόλο, όπου η μηχανή στην οποία επέβαινε μαζί με τη μητέρα του, με οδηγό τον πατέρα του, ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής και η οικογένεια βρέθηκε στην άσφαλτο.

Οι γονείς δεν υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς, όμως το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου λειτουργεί εξειδικευμένη Παιδοχειρουργική Κλινική.

Ο 6χρονος νοσηλεύεται εκεί από αργά το βράδυ της Πέμπτης.

