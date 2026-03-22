Ελλάδα

Βουλιαγμένη: Απεγκλώβισαν δύτη στα Λιμανάκια

Στο σημείο επιχείρησαν σκάφος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνική Ακτοφυλακή, δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών καθώς και ιδιωτικό συνεργείο
Επιχείρηση απεγκλωβισμού δύτη στη θαλάσσια περιοχή στα Λιμανάκια / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση απεγκλωβισμού δύτη στα Β’ Λιμανάκια της Βουλιαγμένης.  Συναγερμός είχε σημάνει στις αρχές το μεσημέρι της Κυριακής (22.03.2026).

Τον συντονισμό για τον απεγκλωβισμό του δύτη στη Βουλιαγμένη είχε αναλάβει το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, ενώ στο σημείο επιχείρησαν σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή, δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών καθώς και ιδιωτικό συνεργείο.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό σχετικά ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, με τους ανέμους να πνέουν έως 4 μποφόρ, την ώρα που οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον άμεσο απεγκλωβισμό του δύτη.

