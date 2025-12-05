Συμβαίνει τώρα:
Βουλιαγμένη: Μαντρότοιχος κατέρρευσε λόγω της κακοκαιρίας Byron και καταπλάκωσε παρκαρισμένο αυτοκίνητο

«Το είχα παρκάρει εδώ από το βράδυ και γύρισα τώρα και το είδα ετσι» λέει ο ιδιοκτήτης του οχήματος
Το κατεστραμμένο αυτοκίνητο

Όλο και αυξάνονται οι καταστροφές από το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron από την χώρα, αφού πριν λίγο (5/12/2025) ένας τοίχος οικοπέδου κατέρρευσε και καταπλάκωσε παρκαρισμένο αυτοκίνητο στην Βουλιαγμένη.

Συγκεκριμένα ο μαντρότοιχος οικοπέδου στην Βουλιαγμένη υποχώρησε εξαιτίας της τεράστιας έντασης νερού από την κακοκαιρία αυτό αυτό παρέσυρε το χώμα τα δέντρα και τα μπετά που τα στήριζαν καταστρέφοντας ολοσχερώς ένα σταματημένο αυτοκίνητο.

Ολόκληρο το πίσω μέρος του αυτοκινήτου έχει υποχωρήσει και οι ζημιές φαίνεται να μην είναι αναστρέψιμες. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματίες και οι ζημιές ήτα μόνο υλικές.

Κάτοικοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι έχουν καλέσει πολλές φορές τον Δήμο για αυτό το τοιχίο καθώς φαινόταν ότι ήταν ετοιμόρροπο.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος μίλησε στο Live News, απογοητευμένος από την όλη κατάληξη. «Το είχα παρκάρει εδώ από το βράδυ και γύρισα τώρα και το είδα ετσι, δεν έχω τι να πω, δεν περίμενα να πέσει ο τοίχος».

