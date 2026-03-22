Βουλιαγμένη: Θρίλερ με δύο δύτες στα Λιμανάκια

Συναγερμός σήμανε στις αρχές το μεσημέρι της Κυριακής (22.03.2026) για επιχείρηση απεγκλωβισμού δύτη στα Β’ Λιμανάκια της Βουλιαγμένης. Στο σημείο βούτηξαν δύο άνδρες. Ο ένας κατάφερε να βγει, ωστόσο ο άλλος, όχι.

Τον συντονισμό για τον απεγκλωβισμό του δύτη στη Βουλιαγμένη ανέλαβε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, ενώ στο σημείο έσπευσαν σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή, δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών καθώς και ιδιωτικό συνεργείο.

Η επιχείρηση οργανώθηκε υπό σχετικά ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, με τους ανέμους να πνέουν έως 4 μποφόρ, την ώρα που οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον άμεσο απεγκλωβισμό του δύτη.