Βουβός θρήνος για τον 17χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Συνελήφθη ο υπεύθυνος των έργων ασφαλτόστρωσης

Με βαθιά οδύνη και σπαραγμό, οι γονείς, τα αδέλφια, οι φίλοι και οι συγχωριανοί του αδικοχαμένου Γιώργου Τσατσαράκη, του 17χρονου που άφησε την τελευταία του πνοή σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ το μεσημέρι της Δευτέρας (08.09.2025), ετοιμάζονται να απευθύνουν το τελευταίο αντίο.

Η νεκρώσιμος ακολουθία για τον 17χρονο που σκοτώθηκε στο τροχαίο με το φορτηγό που οδηγούσε και ανατράπηκε στον ΒΟΑΚ, θα ψαλεί στις 5 το απόγευμα της Τρίτης (09.09.2025) στον Ιερό Ναό της Παναγίας στις Άνω Αρχάνες. Η σορός θα βρίσκεται στην εκκλησία μισή ώρα νωρίτερα για το ύστατο χαίρε.

Το θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Φόδελε Ηρακλείου, έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το βαρύ όχημα που οδηγούσε ο άτυχος Γιώργος και το οποίο ανήκε σε στενό συγγενικό του πρόσωπο, εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε με μοιραία για κατάληξη, καθώς ο νεαρός, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας που, υπό διαφορετικές συνθήκες, θα μπορούσε να ήταν σωτήρια για τη ζωή του.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το δυστύχημα συνέβη όταν ο 17χρονος, ο οποίος τον ερχόμενο Νοέμβριο θα συμπλήρωνε το 18ο έτος της ηλικίας του, κινούνταν στον ΒΟΑΚ στο ρεύμα προς το Ρέθυμνο.

Κατά την οδήγηση, έχασε τον έλεγχο, καθώς το φορτηγό «βρήκε» στο χαντάκι των όμβριων υδάτων, στα δεξιά του δρόμου. Ο ανήλικος έκανε κίνηση προς τα αριστερά και στη συνέχεια προσπάθησε να το επαναφέρει, όμως το βαρύ όχημα ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε, κόβοντας το νήμα της ζωής του Γιώργου Τσατσαράκη.

Συνελήφθη ο υπεύθυνος των έργων ασφαλτόστρωσης

Όπως έγραψε το cretalive.gr, στο τμήμα του ΒΟΑΚ όπου συνέβη το τραγικό δυστύχημα γίνονταν εργασίες στο οδόστρωμα, μία πτυχή που διερευνούν Αστυνομία και Δικαιοσύνη.

Πληροφορίες, αναφέρουν ότι ήδη έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος του έργου, καθώς φέρεται οι εργασίες να ξεκίνησαν παράτυπα, χωρίς να έχει δοθεί αρμοδίως επίσημη άδεια.

Ως προς τον τραγικό πατέρα, τίθεται θέμα «παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου», αλλά αυτό είναι το ελάχιστο μπροστά στην ασύλληπτη τραγωδία που «χτύπησε» την πόρτα της οικογένειας.