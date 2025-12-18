Ελλάδα

Βραχάτι: Αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και καρφώθηκε σε δέντρο – Νεκρός ο 48χρονος οδηγός

Σε άμορφη μάζα σιδερικών μετατράπηκε το αυτοκίνητό του - Δείτε φωτογραφίες
Αυτοκίνητο

Ένας άνδρας 48 χρόνων άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Τετάρτης (18.12.2025) στην άσφαλτο, από τροχαίο δυστύχημα που είχε στο Βραχάτι.

Ο 48χρονος φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του ενώ κινούνταν στο Βραχάτι, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και καρφώθηκε σε δέντρο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική ενημερώθηκε άμεσα για το τροχαίο με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο για να σώσουν τον άνδρα.

Από την πρόσκρουση, το αυτοκίνητο του 48χρονου μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.

troxaio distixima vraxati

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου αλλά εκεί υπέκυψε στα τραύματά του και κατέληξε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
469
117
107
83
82
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πώς ο καθηγητής με την κβαντική μηχανή έπεισε την οικογένεια του εξαφανισμένου γιατρού στα Χανιά - Ανοίγει ο κύκλος των ερευνών
Οι αστυνομικοί ελέγχουν πληροφορίες που αναφέρουν πως κάτοικοι είδαν τον 33χρονο γιατρό να περπατά πεζός στις περιοχές Αγίας Μαρίνας και του Πλατανιά
Γιατρός
Χριστούγεννα με κρύο και βροχές, προβλέψεις ακόμα και για χιόνια την Πρωτοχρονιά - Ο καιρός των επόμενων ημερών
«Έρχονται διαδοχικές κακοκαιρίες μέχρι και την Πρωτοχρονιά με πολλές βροχές και χιόνια στα βουνά και στη συνέχεια πιο χειμωνιάτικο καιρό με χιόνια ίσως και πιο χαμηλά», αναφέρει ο Μαρουσάκης
Γυναίκα περπατά στο κρύο
Newsit logo
Newsit logo