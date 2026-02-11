«Βρέθηκα σε επικίνδυνες και μη διαχειρίσιμες» καταστάσεις υποστήριξε ο 54χρονος σμήναρχος και κατάσκοπος

Μαραθώνια ήταν η απολογία του 54χρονου σμηνάρχου και κατασκόπου, ο οποίος δρούσε για λογαριασμό της Κίνας, μεταφέροντας απόρρητες και κρίσιμες πληροφορίες τόσο για την υπηρεσία του, την Πολεμική Αεροπορία, όσο και για το ΝΑΤΟ.

Ο σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας φέρεται να έδωσε ονόματα στις διωκτικές αρχές των ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση κατασκοπείας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποκαλυφθεί πλήρως το μέγεθος της δράσης του δικτύου.

Στην κατάθεσή του αποκάλυψε το πλήρες όνομα του ατόμου που τον προσέγγισε μέσω κοινωνικών δικτύων, το οποίο του παρουσιάστηκε ως «Στίβεν Γουέιν». Την ίδια ώρα αναφέρθηκε σε δύο άτομα που εμφανίζονταν ως στελέχη εταιρείας, με τις Αρχές να εστιάζουν πλέον στην εξακρίβωση του ρόλου τους και στη χαρτογράφηση των μεταξύ τους διασυνδέσεων.

«Εν αγνοία μου και χωρίς πρόθεση ενεπλάκην αρχικά σε κάτι, το οποίο εξελίχθηκε με τρόπο απειλητικό, επικίνδυνο και παράνομο. Με την απολογία μου δεν επιχείρησα ούτε να δικαιολογηθώ, στην πραγματικότητα ούτε καν να υπερασπισθώ τον εαυτό μου» σημείωσε μέσω του δικηγόρου του Βασίλη Χειρδάρη, ο 54χρονος σμήναρχος.

«Τέθηκα εξ αρχής στη διάθεση της υπηρεσίας μου και της δικαιοσύνης, έχοντας ως μοναδικό στόχο να διευκολύνω το έργο τους κατά την αναζήτηση της αλήθειας, η οποία, ωστόσο, εν προκειμένω είναι απότοκος των ιδιαζουσών και ιδιαιτέρως επικίνδυνων και μη διαχειρίσιμων συνθηκών στις οποίες βρέθηκα, οι οποίες οδήγησαν στις πράξεις για τις οποίες κατηγορούμαι» υποστήριξε.

«Ζητώ ειλικρινή συγγνώμη από την πατρίδα, τις ένοπλες δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου. Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στη στρατιωτική δικαιοσύνη, ζητώ να τιμωρηθώ με μία δίκαιη και εύλογη τιμωρία» κατέληξε.