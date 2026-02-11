Χαλάνδρι: 4 ΕΔΕ για τη διευθύντρια του ΕΠΑΛ που βάζει τους μαθητές να σκάβουν – Ζητούν να απομακρυνθεί άμεσα

Θύελλα αντιδράσεων έχουν προκαλέσει οι καταγγελίες κατά της διευθύντριας του 3ου ΕΠΑΛ στο Χαλάνδρι, η οποία ανάγκαζε μαθητές να κάνουν δουλειές στο σχολείο ώστε να τους σβήνει τις απουσίες. Το υπουργείο Παιδείας έχει διατάξει ΕΔΕ σε βάρος της, ενώ οι μαθητές ζητούν την άμεση απομάκρυνσή της.

Το συγκεκριμένο σχολείο στο Χαλάνδρι είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν, όταν μαθητές είχαν κάνει κατάληψη, κλείνοντας τις πόρτες με αλυσίδες και λουκέτα. Τότε, καθηγητές είχαν αποτυπωθεί σε βίντεο να σπάνε τις αλυσίδες με κόφτες, με μεγάλο κίνδυνο να τραυματίσουν τους μαθητές που αντιστέκονταν.

Οι νέες καταγγελίες έγιναν από γονείς μαθητών οι οποίοι μέσα στον Ιανουάριο ενημερώθηκαν για ένα «πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας», που θα «έτρεχε» δοκιμαστικά για να σβήνουν με εναλλακτικό τρόπο οι απουσίες των μαθητών του συγκεκριμένου σχολείου στο Χαλάνδρι.

Σε βάρος της διευθύντριας έχουν διαταχθεί συνολικά 4 ΕΔΕ, με τους μαθητές να κρεμούν πανό που γράφουν συνθήματα για την άμεση απομάκρυνσή της.

«Έβαλε τα παιδιά να σκάψουν αυλάκι σε προαύλιο χώρο για να φεύγουν τα νερά δίνοντάς τους τσάπες χωρίς επίβλεψη και χωρίς να ζητήσουν άδεια από τους γονείς. Αν κάποιος τραυματιζόταν τότε ποιος θα είχε την ευθύνη;» κατήγγειλε στο Mega.

«Έχουν κοπεί κάθε είδους εκδρομές, το μόνο που έχει κάνει είναι δύο περιπάτους για να τους χρυσώσει το χάπι. Το ζήτημα είναι κοροϊδεύει τα παιδιά, γιατί δεν σβήνει τις απουσίες. Πάνε τα παιδιά και ζητούν να σβηστούν οι απουσίες τους και τους λέει πως δεν θα το κάνει και ότι θα το δουν στο τέλος της χρονιάς», πρόσθεσε.

Η μητέρα κατήγγειλε ότι η διευθύντρια βάζει απουσίες για ασήμαντες αφορμές. «Βάζει απουσίες ακόμα κι αν αργήσουν τα παιδιά να επιστρέψουν από την τουαλέτα. Έπρεπε να πάρουν τα κλειδιά από εκείνη και τους έδινε τρία λεπτά χρόνο για να επιστρέψουν στην τάξη».