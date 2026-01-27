Χαλάνδρι: 55χρονος επιτέθηκε στην 49χρονη αδελφή του και την τραυμάτισε σοβαρά στα μάτια

Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (27.1.26) όταν ένας 55χρονος στο Χαλάνδρι επιτέθηκε στην 49χρονη αδελφή του τραυματίζοντάς την σοβαρά στα μάτια.

Το σοβαρό αυτό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Χαλάνδρι όπου διέμεναν τα δύο αδέλφια μαζί με την 85χρονη μητέρα τους, που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα.

Ο 55χρονος επιτέθηκε στην αδελφή του και πιθανότατα με τα χέρια του της προκάλεσε σοβαρά τραύματα στα μάτια.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας Δίας.