Ελλάδα

Χαλάνδρι: 55χρονος επιτέθηκε στην 49χρονη αδελφή του και την τραυμάτισε σοβαρά στα μάτια

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»
περιπολικό
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (27.1.26) όταν ένας 55χρονος στο Χαλάνδρι επιτέθηκε στην 49χρονη αδελφή του τραυματίζοντάς την σοβαρά στα μάτια.

Το σοβαρό αυτό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Χαλάνδρι όπου διέμεναν τα δύο αδέλφια μαζί με την 85χρονη μητέρα τους, που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα.

Ο 55χρονος επιτέθηκε στην αδελφή του και πιθανότατα με τα χέρια του της προκάλεσε σοβαρά τραύματα στα μάτια.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας Δίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
162
152
54
49
49
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βρέθηκε η σορός και της 5ης εργαζόμενης στα συντρίμμια της βιομηχανίας «Βιολάντα»
Η γυναίκα βρέθηκε απανθρακωμένη στο ισόγειο του εργοστασίου - Τα πρόσωπα της τραγωδίας - Σε εργαστήριο της Αθήνας οι σοροί των θυμάτων - Καταθέτουν σήμερα οι εργαζόμενοι που επέζησαν από την έκρηξη
Γυναίκες
Γιώργος Καρατζαφέρης για τον θάνατο του Σπύρου Καρατζαφέρη: «Αν δεν ήταν ο αδελφός μου, δεν θα γινόμουν αυτό που έγινα»
«Του χρωστάω μεγάλος μέρος της καρδιάς μου. Ήταν ασυμβίβαστος, για αυτό έκανε πολλούς εχθρούς και για αυτό κατάφερε αυτά που κατάφερε», σχολίασε συγκινημένος
Γιώργος Καρατζαφέρης
Newsit logo
Newsit logo