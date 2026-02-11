Χαλάνδρι: Απομακρύνθηκε η διευθύντρια του ΕΠΑΛ που έβαζε τους μαθητές να σκάβουν για να σβήνει απουσίες

Άμεσα απομακρύνεται η διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ στο Χαλάνδρι, μετά τις καταγγελίες που έβαζε μαθητές να σκάβουν με τσάπες στο σχολείο για να τους σβήσει τις απουσίες.

Όπως έγινε γνωστό η διευθύντρια θα αποτελέσει παρελθόν από αύριο Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου από το ΕΠΑΛ στο Χαλάνδρι καθώς με αντάλλαγμα τη διαγραφή απουσιών, έβαζε ομάδες μαθητών να εκπονούν κάθε είδους καλλωπιστική εργασία στο σχολείο, σκάψιμο, βάψιμο και άλλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μαθητές κλήθηκαν να σκάψουν αυλάκι στον προαύλιο χώρο για την απορροή των νερών, χρησιμοποιώντας εργαλεία, χωρίς, όπως περιγράφεται, επίβλεψη και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση των γονέων.

«Η διευθύντρια έβαλε τα παιδιά της 1ης Λυκείου να εκτελέσουν κοινωνική εργασία, για να σβήσει τις απουσίες, λες και είμαστε αγροτικές φυλακές», λέει μητέρα.

Το κλίμα που είχε δημιουργηθεί στο σχολείο, κάθε άλλο παρά παιδαγωγικό ήταν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα προβλήματα και οι διαφωνίες, ήταν καθημερινές.

Η εκπαιδευτικός εκτελεί χρέη διευθύντριας εδώ και ενάμιση χρόνο, ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί γονείς και καθηγητές.

Αν ξεπεράσουν τα 4 λεπτά… απουσία

Έφτανε στο σημείο, όπως καταγγέλλεται, να χρονομετρήσει τους μαθητές την ώρα που βρίσκονταν στην τουαλέτα, υπό την απειλή βέβαια απουσιών.

«Τους έλεγε θα έρχεστε να παίρνετε κλειδί από εμένα και θα σας χρονομετρώ. Αν περάσετε τα 4 λεπτά, παίρνετε απουσία. Κάθε μαθητή χρονομετρούσε 4 λεπτά. Απειλεί τα παιδιά, απειλεί τους καθηγητές, απειλεί τους πάντες», προσθέτει μητέρα μαθητή.

Μία ακόμα μητέρα μαθητή, είπε στο Live News πως από τον Δεκέμβριο έχει στείλει αναφορά για τα όσα συνέβαιναν στο σχολείο στη Δευτεροβάθμια αλλά και στον Συνήγορο του Πολίτη.

«Δύο μέτρα άνδρας, πονάει και το δαχτυλάκι σου;»

Τον περασμένο Δεκέμβριο το συγκεκριμένο ΕΠΑΛ είχε απασχολήσει πάλι τις διοικητικές εκπαιδευτικές αρχές, καθώς κατά τη διάρκεια κατάληψης, ένας μαθητής τραυματίστηκε στα δάχτυλά του από ένα κόφτη που έβαλαν η διευθύντρια και ένας άλλος καθηγητής προκειμένου να σπάσουν το λουκέτο της πόρτας.

Στο βίντεο φαίνεται ξεκάθαρα το χέρι του μαθητή, να εγκλωβίζεται στο εργαλείο και ο μαθητής να παρακαλάει τον καθηγητή, να τον αφήσει.

«Αποφάσισαν να σπάσουν την κατάληψη μόνοι τους…ως τραμπούκοι καθηγητές. Πήγαν εκείνοι να ανοίξουν την πόρτα, τα παιδιά αντιστάθηκαν.

Όποιο δάχτυλο βρήκαν, το φάγανε. Του γιου μου ήταν το συγκεκριμένο, το πιάσανε εκεί. Αν δεις τα συναισθήματα, που έχουν οι δυο συγκεκριμένοι άνθρωποι, είναι σαδιστικά», λέει ο πατέρας του.