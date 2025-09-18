Χαλάνδρι: Τα μηνύματα του 25χρονου που απειλούσε ανήλικες με τις προσωπικές τους φωτογραφίες – «Την ρωτούσε τι της αρέσει» λέει γονέας του θύματος

Ο 25χρονος από το Χαλάνδρι που αποσπούσε ερωτικά βίντεο και φωτογραφίες από ανήλικες και στη συνέχεια τις απειλούσε ότι θα τα δημοσιεύσει σε περίπτωση που δεν του έστελναν επιπλέον υλικό που ήθελε, μετέτρεπε σε εφιάλτη την ζωή 13χρονων κοριτσιών. Ο ίδιος έχει συλληφθεί και οι γονείς των θυμάτων περιγράφουν τις δύσκολες ώρες που πέρασαν οι κόρες τους αλλά και εκείνοι.

Αρχικά ο 25χρονος προσέγγιζε φιλικά τις ανήλικες με φαινομενικά αθώες προθέσεις. Κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους και τους ζητούσε μια προσωπική φωτογραφία. Όταν κατάφερνε να την πάρει, άρχιζε ο εφιάλτης των κοριτσιών. Εκβίασε τις μαθήτριες για γυμνές φωτογραφίες, και αν εκείνες αρνούνταν έλεγε ότι θα τις έστελνε σε κοντινούς τους ανθρώπους.

Τι λέει ο πατέρας του πρώτου θύματος

Ο πατέρας του πρώτου θύματος μίλησε για την κατάσταση και έδωσε λεπτομέρειες, όπως αποκαλύπτει το Live News. Εκείνος είπε ότι αρχικά ο δράστης είχε πλησιάσει την κόρη του με φιλικές διαθέσεις μέσω Tik Tok και Snapchat τον Ιούνιο.

Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον για ένα χρόνο ο 25χρονος δρούσε ανενόχλητος, μέχρι που η πρώτη καταγγελία έφτασε στην αστυνομία από τον πατέρα μίας 13χρονης.

Όπως περιγράφει ο ίδιος στο Live News ο 25χρονος είχε σύστημα για να προσεγγίσει την κόρη του. «Κάτι είχε ανεβάσει η κόρη μου της έκανε like της έπιασε την κουβέντα στο πολύ φιλικό, μίλαγαν δύο βδομάδες και στο τέλος της λέει στείλε μου καμιά φωτογραφία σου να δω πώς είσαι».

«Έστειλε μια φωτογραφία και από εκεί και πέρα απείλησε ότι την φωτογραφία που ανέβασε θα την στείλει σε όλους τους φίλους της αν δεν του στείλει μια πιο τολμηρή φωτογραφία» είπε ο πατέρας της 13χρονης.

Η κόρη του ευτυχώς του το είπε «την ίδια μέρα που έβαλε τα κλάματα που της ζήτησε να του στείλει γυμνή φωτογραφία. Πήγαμε στην αστυνομία κατευθείαν».

Όταν ερωτήθηκε αν της είχε ζητήσει να βρεθούνε εκείνος είπε: «Όχι, όχι μόνο φωτογραφίες, δεν ξέρω μετά τι θα γινόταν».

«Ήρθε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, αν κάποιος σου ζητάει γυμνές φωτογραφίες γράφοντας ότι θέλω να μου στείλεις γιατί είμαι στην τουαλέτα και θέλω να …. νομίζω ένα 13χρονο παιδί που δεν ξέρει καν τι σημαίνει θέλω να… έρχεται σε πολύ δύσκολη θέση».

Οι δηλώσεις της μητέρας της δεύτερης 13χρονης που έπεσε θύμα του 25χρονου

Ο 25χρονος έφτασε με την ίδια μέθοδο να εκβιάζει και δεύτερη μαθήτρια για πολύ προσωπικές φωτογραφίες της.

«Την έβλεπα ότι δεν ήταν καλά παραπάνω από μία εβδομάδα εγώ την είχα ρωτήσει τι είχε γίνει, αν είχε γίνει κάτι και δεν μου είχε πει κάτι. Παρατήρησα όμως ότι σταμάτησε να τρώει που εμένα το παιδί μου μόνο όταν ήταν άρρωστο δεν έτρωγε. Είχα ρωτήσει και κάτι φίλες της αλλά δεν ήξεραν, μου είπαν κάποια στιγμή όμως μόνο ότι γνώρισε ένα παιδί και εκεί λίγο πονηρεύτηκα. Μια μέρα βγήκε από το δωμάτιο κλαμένη και ήρθε μόνη της και μου μίλησε» δήλωσε ο πατέρας της.

«Μου είπε ότι της έστειλε στο Tik Tok και έπιασαν εκεί κουβέντα. Την ρωτούσε τι της αρέσει στο Tik Tok και μετά πάνω στην κουβέντα άρχισε να της ζητάει να του στείλει κάποιες φωτογραφίες. Εκείνη τώρα έκανε το λάθος και του έστειλε μία και μετά της ζήτησε αυτός να του στείλει πιο προσωπικές φωτογραφίες να το πω έτσι».

Η κοπέλα έσπασε τη σιωπή της και αποκάλυψε στην μητέρα της την κόλαση που ζούσε.

«Το παιδί δεν του απάντησε αλλά αυτός ξεκίνησε επί δύο ημέρες να της στέλνει να την πιέζει και κάποια στιγμή της είπε ότι θα στείλει την φωτογραφία αυτή στους δικούς της και να την εκβιάζει. Εκείνη τα έχασε, δεν του απάντησε και μετά από πίεση ήρθε και μου τα είπε όλα».

Τα μηνύματα του 25χρονου στο 13χρονο κορίτσι

Το Live News αποκαλύπτει κάποια από τα μηνύματα που ανακάλυψαν οι αρχές όταν άνοιξαν τον κινητό του 25χρονου κατηγορούμενου. Κάποια από αυτά είναι:

25χρονος: Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω.

13χρονη: …

25χρονος: Δεν θέλω να τα στείλω αλλού. Να (…) θέλω μόνο.

13χρονη: …

25χρονος: Ρε γιατί κάθεσαι και δεν απαντάς; Δεν μου δίνεις άλλη επιλογή! Τι τα σβήνεις; Τα έχω όλα!

13χρονη: Δεν… οκ. Δεν μπορώ πραγματικά.

25χρονος: Ε διάλεξε ρε συ, ή βγάζεις βίντεο όπως σου πω ή τα στέλνω.

13χρονη: Ρε άκουσέ με, σε παρακαλώ.

25χρονος: Ο μόνος τρόπος να τα σβήσω και να μην τα στείλω είναι αυτός (να στείλεις φωτογραφία). Ούτε να βρεθούμε χρειάζεται, ούτε να μιλάμε. Δεν θα το μάθει κανείς.

13χρονη: Έχω αρχίσει και κλαίω σου λέω, δεν μπορώ!

Έπειτα από έρευνες ο 25χρονος εντοπίστηκε στην περιοχή του Χαλανδρίου και συνελήφθη.