Χαλκιδική: Για πάνω από ένα χρόνο είχε αφεθεί σε χωράφι η μουμιοποιημένη σορός που βρέθηκε

Aπό τα πρώτα ευρήματα εκτιμάται ότι ο σκελετός είχε αφεθεί εκεί για χρονικό διάστημα που ξεπερνά τους 12 μήνες
Το σημείο όπου βρέθηκε η σορός στη Χαλκιδική
Άγγελος Λαμπίδης

Για χρονικό διάστημα μεγαλύτερου του ενός έτους εκτιμάται ότι αφέθηκε η σορός της γυναίκας που εντοπίστηκε σε μουμιοποιημένη κατάσταση σε περιοχή κοντά στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής το απόγευμα της Πέμπτης (26.2.26).

Από την πρώτη στιγμή που αποκαλύφθηκε το μακάβριο εύρημα άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο, προκειμένου να συλλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία που θα βοηθήσουν τις έρευνες τους αλλά και να μεταφερθεί ο σκελετός στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να γίνουν όλες οι προβλεπόμενες εξετάσεις.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η σορός, που φέρεται να ανήκει σε γυναίκα, βρέθηκε τυλιγμένη με κουβέρτα και μέσα σε μαύρη σακούλα. Δίπλα της εντοπίστηκε μία βαλίτσα ενώ από τα πρώτα ευρήματα εκτιμάται ότι ο σκελετός είχε αφεθεί εκεί για χρονικό διάστημα που ξεπερνά τους 12 μήνες.

Οστά

Το σημείο όπου βρέθηκε η σορός στο Πευκοχώρι στη Χαλκιδική

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το πτώμα μεταφέρθηκε εκεί από κάποια εγκληματική ενέργεια ενώ με τα έως τώρα δεδομένα δεν προκύπτει να ταυτοποιείται με κάποιες ύποπτες εξαφανίσεις από περιοχές της Μακεδονίας.

Ο πρόεδρος του Πευκοχωρίου, Γιώργος Τσιρκούδης, βρισκόταν μαζί με εργάτες στην περιοχή όταν εντόπισε τη σακούλα με τα ανθρώπινα οστά.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να εστιάζουν στο χρονοδιάγραμμα του θανάτου και στα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο το θύμα.

«Είχε μια δυσάρεστη οσμή»

«Εμείς εδώ κάνουμε καθαρισμό δασών και αντιπυρικές ζώνες. Στο σημείο, επειδή έχει διάφορα μπάζα, είδαμε τη βαλίτσα απο μέρες αλλά δεν είχαμε δώσει καμία σημασία. Χθες όμως είδαμε και τη σακούλα δίπλα και επειδή είχε μια δυσάρεστη οσμή δεν πλησιάσαμε εμείς. Ήρθε ο πρόεδρος και απο περιέργεια πλησίασε να το δει και βρήκε το πτώμα», τονίζει στο newsit.gr εργάτης.

«Το θέμα είναι να βρεθεί ποιός ή ποια είναι το νεκρό άτομο», επισημαίνει.

